Apa yang dimaksud dengan Aster (ATC)

Aster is aiming at "Fintech Coin" constructing a whole new ecosystem as a base currency in Metaverse.

Aster tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ATC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Aster di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Aster dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Aster (USD)

Berapa nilai Aster (ATC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aster (ATC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aster.

Cek prediksi harga Aster sekarang!

Tokenomi Aster (ATC)

Memahami tokenomi Aster (ATC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ATC sekarang!

Cara membeli Aster (ATC)

Ingin mengetahui cara membeli Aster? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Aster di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ATC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Aster

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Aster, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Aster Berapa nilai Aster (ATC) hari ini? Harga live ATC dalam USD adalah 0.00003822 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ATC ke USD saat ini? $ 0.00003822 . Cobalah Harga ATC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Aster? Kapitalisasi pasar ATC adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ATC? Suplai beredar ATC adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ATC? ATC mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ATC? ATC mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan ATC? Volume perdagangan 24 jam live ATC adalah $ 0.00 USD . Akankah harga ATC naik lebih tinggi tahun ini? ATC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ATC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Aster (ATC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

