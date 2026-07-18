Analisis Teknis Aethir (ATH) Hari Ini Halaman Analisis Aethir menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ATH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aethir di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Aethir (ATH) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.004182 -- -9.33% -0.81% -29.36%

Indikator Teknikal Aethir

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aethir di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 3 Beli 7 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 1 Beli 4 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.004177 0.004176 R2 0.004176 0.004175 R1 0.004175 0.004175 PP 0.004174 0.004174 S1 0.004173 0.004173 S2 0.004172 0.004173 S3 0.004171 0.004172

Sinyal Pasar Aethir Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.20M $1.74 M $1.95 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.06M Pembelian Aktif 3 Hari $0.28 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.22 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.07M Pembelian Aktif 7 Hari $0.63 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.56 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Aethir Aliran Masuk Bersih Harga ATHUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.00 2026-07-27 -$0.02 M 0.00 2026-07-26 -$0.02 M 0.00 2026-07-25 $0.00 M 0.00 2026-07-24 $0.00 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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