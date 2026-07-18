Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aethir, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Aethir, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang ATH

Info Harga ATH

Penjelasan ATH

Whitepaper ATH

Situs Web Resmi ATH

Tokenomi ATH

Prakiraan Harga ATH

Riwayat ATH

Panduan Membeli ATH

Konverter ATH ke Mata Uang Fiat

Spot ATH

Futures USDT-M ATH

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis Aethir (ATH) Hari Ini

Analisis Teknis Aethir (ATH) Hari Ini

Halaman Analisis Aethir menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ATH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Aethir di bawah ini.

Perubahan Harga Aethir (ATH)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.004182---9.33%-0.81%-29.36%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Aethir

Indikator Teknikal Aethir

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Aethir di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 3
Beli 7
Moving Averages:JualJual 9Netral 1Beli 4
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.004177
0.004176
R2
0.004176
0.004175
R1
0.004175
0.004175
PP
0.004174
0.004174
S1
0.004173
0.004173
S2
0.004172
0.004173
S3
0.004171
0.004172

Sinyal Pasar Aethir

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.20M
$1.74 M
$1.95 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.06M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.28 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.22 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.07M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.63 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.56 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Aethir

Aliran Masuk BersihHarga ATHUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.00
2026-07-27-$0.02 M0.00
2026-07-26-$0.02 M0.00
2026-07-25$0.00 M0.00
2026-07-24$0.00 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Aethir Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Aethir (ATH) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Aethir secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ATH/USDT
$0.004179
$0.004179$0.004179
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator ATH ke USD

Jumlah

ATH
ATH
USD
USD

1 ATH = 0.004182 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.