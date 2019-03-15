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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang COSMOS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang COSMOS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis COSMOS (ATOM) Hari Ini

Analisis Teknis COSMOS (ATOM) Hari Ini

Halaman Analisis COSMOS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ATOM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis COSMOS di bawah ini.

Perubahan Harga COSMOS (ATOM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.349---9.59%-14.08%-30.83%
Ketahui selengkapnya tentang Harga COSMOS

Indikator Teknikal COSMOS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari COSMOS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 3
Beli 7
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 1Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 2Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.3496
1.3493
R2
1.3493
1.3489
R1
1.3486
1.3487
PP
1.3483
1.3483
S1
1.3476
1.3479
S2
1.3473
1.3477
S3
1.3466
1.3473

Sinyal Pasar COSMOS

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.26M
$15.74 M
$14.49 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.07M
Pembelian Aktif 3 Hari
$4.26 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$4.19 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.28M
Pembelian Aktif 7 Hari
$10.65 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$10.38 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal COSMOS

Aliran Masuk BersihHarga ATOMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.16 M1.35
2026-07-27-$0.02 M1.34
2026-07-26$0.37 M1.39
2026-07-25$0.04 M1.39
2026-07-24-$0.06 M1.40

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi COSMOS Selengkapnya

Perdagangkan Pasar COSMOS (ATOM) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume COSMOS secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ATOM/USDT
$1.35
$1.35$1.35
0.00%
0.00% (USDT)
ATOM/USDC
$1.349
$1.349$1.349
0.00%
0.00% (USDT)
ATOM/BTC
$0.0000208
$0.0000208$0.0000208
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ATOM = 1.349 USD

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