Analisis Teknis COSMOS (ATOM) Hari Ini Halaman Analisis COSMOS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ATOM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis COSMOS di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga COSMOS (ATOM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.349 -- -9.59% -14.08% -30.83%

Indikator Teknikal COSMOS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari COSMOS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 3 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 1 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 2 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.3496 1.3493 R2 1.3493 1.3489 R1 1.3486 1.3487 PP 1.3483 1.3483 S1 1.3476 1.3479 S2 1.3473 1.3477 S3 1.3466 1.3473

Sinyal Pasar COSMOS Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.26M $15.74 M $14.49 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.07M Pembelian Aktif 3 Hari $4.26 M Penjualan Aktif 3 Hari $4.19 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.28M Pembelian Aktif 7 Hari $10.65 M Penjualan Aktif 7 Hari $10.38 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal COSMOS Aliran Masuk Bersih Harga ATOMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.16 M 1.35 2026-07-27 -$0.02 M 1.34 2026-07-26 $0.37 M 1.39 2026-07-25 $0.04 M 1.39 2026-07-24 -$0.06 M 1.40 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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