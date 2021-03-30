Analisis Teknis Axie Infinity (AXS) Hari Ini Halaman Analisis Axie Infinity menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AXS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Axie Infinity di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Axie Infinity (AXS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.8653 -- -6.28% -11.06% -42.60%

Indikator Teknikal Axie Infinity

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Axie Infinity di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 6 Beli 14 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.8656 0.8653 R2 0.8653 0.8649 R1 0.8646 0.8647 PP 0.8643 0.8643 S1 0.8636 0.8639 S2 0.8633 0.8637 S3 0.8626 0.8633

Sinyal Pasar Axie Infinity Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.91M $5.86 M $4.96 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $0.19 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.23 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $0.46 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.52 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Axie Infinity Aliran Masuk Bersih Harga AXSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.03 M 0.86 2026-07-27 -$0.09 M 0.86 2026-07-26 $0.01 M 0.90 2026-07-25 $0.02 M 0.89 2026-07-24 -$0.18 M 0.88 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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