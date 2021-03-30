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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Axie Infinity, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Axie Infinity, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Axie Infinity (AXS) Hari Ini

Analisis Teknis Axie Infinity (AXS) Hari Ini

Halaman Analisis Axie Infinity menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AXS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Axie Infinity di bawah ini.

Perubahan Harga Axie Infinity (AXS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.8653---6.28%-11.06%-42.60%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Axie Infinity

Indikator Teknikal Axie Infinity

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Axie Infinity di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 6
Beli 14
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 6Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.8656
0.8653
R2
0.8653
0.8649
R1
0.8646
0.8647
PP
0.8643
0.8643
S1
0.8636
0.8639
S2
0.8633
0.8637
S3
0.8626
0.8633

Sinyal Pasar Axie Infinity

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.91M
$5.86 M
$4.96 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.19 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.23 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.46 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.52 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Axie Infinity

Aliran Masuk BersihHarga AXSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.03 M0.86
2026-07-27-$0.09 M0.86
2026-07-26$0.01 M0.90
2026-07-25$0.02 M0.89
2026-07-24-$0.18 M0.88

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Axie Infinity Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Axie Infinity (AXS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Axie Infinity secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AXS/USDT
$0.8655
$0.8655$0.8655
0.00%
0.00% (USDT)
AXS/USDC
$0.8643
$0.8643$0.8643
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AXS = 0.8653 USD

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