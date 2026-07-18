Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FC Barcelona FT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FC Barcelona FT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang BAR

Info Harga BAR

Penjelasan BAR

Whitepaper BAR

Situs Web Resmi BAR

Tokenomi BAR

Prakiraan Harga BAR

Riwayat BAR

Panduan Membeli BAR

Konverter BAR ke Mata Uang Fiat

Spot BAR

Futures USDT-M BAR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis FC Barcelona FT (BAR) Hari Ini

Analisis Teknis FC Barcelona FT (BAR) Hari Ini

Halaman Analisis FC Barcelona FT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BAR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FC Barcelona FT di bawah ini.

Perubahan Harga FC Barcelona FT (BAR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2726---3.17%-4.19%-38.37%
Ketahui selengkapnya tentang Harga FC Barcelona FT

Aliran Modal FC Barcelona FT

Aliran Masuk BersihHarga BARUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.27
2026-07-27-$0.03 M0.27
2026-07-26$0.00 M0.28
2026-07-25-$0.01 M0.28
2026-07-24$0.00 M0.28

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi FC Barcelona FT Selengkapnya

Perdagangkan Pasar FC Barcelona FT (BAR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FC Barcelona FT secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BAR/USDT
$0.2726
$0.2726$0.2726
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator BAR ke USD

Jumlah

BAR
BAR
USD
USD

1 BAR = 0.2726 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.