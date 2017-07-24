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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bitcoin Cash Node, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bitcoin Cash Node, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Bitcoin Cash Node (BCH) Hari Ini

Analisis Teknis Bitcoin Cash Node (BCH) Hari Ini

Halaman Analisis Bitcoin Cash Node menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BCH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bitcoin Cash Node di bawah ini.

Perubahan Harga Bitcoin Cash Node (BCH)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$216.9---0.28%+9.60%-51.79%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Bitcoin Cash Node

Indikator Teknikal Bitcoin Cash Node

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bitcoin Cash Node di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 1
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
217.0366
217.0333
R2
217.0333
217.0295
R1
217.0266
217.0271
PP
217.0233
217.0233
S1
217.0166
217.0195
S2
217.0133
217.0171
S3
217.0066
217.0133

Sinyal Pasar Bitcoin Cash Node

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.41M
$15.68 M
$15.28 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.07M
Pembelian Aktif 3 Hari
$4.29 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$4.36 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.19M
Pembelian Aktif 7 Hari
$11.39 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$11.20 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Bitcoin Cash Node

Aliran Masuk BersihHarga BCHUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.87 M215.40
2026-07-26$0.40 M212.40
2026-07-25$0.20 M209.80
2026-07-24-$0.30 M209.70
2026-07-23-$0.42 M214.40

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Bitcoin Cash Node Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Bitcoin Cash Node (BCH) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Bitcoin Cash Node secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BCH/USDT
$216.8
$216.8$216.8
0.00%
0.00% (USDT)
BCH/USDC
$216.8
$216.8$216.8
0.00%
0.00% (USDT)
BCH/BTC
$0.003334
$0.003334$0.003334
0.00%
0.00% (USDT)
BCH/USD1
$216.8
$216.8$216.8
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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USD
USD

1 BCH = 216.9 USD

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