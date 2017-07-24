Analisis Teknis Bitcoin Cash Node (BCH) Hari Ini Halaman Analisis Bitcoin Cash Node menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BCH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bitcoin Cash Node di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Bitcoin Cash Node (BCH) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $216.9 -- -0.28% +9.60% -51.79%

Indikator Teknikal Bitcoin Cash Node

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bitcoin Cash Node di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 217.0366 217.0333 R2 217.0333 217.0295 R1 217.0266 217.0271 PP 217.0233 217.0233 S1 217.0166 217.0195 S2 217.0133 217.0171 S3 217.0066 217.0133

Sinyal Pasar Bitcoin Cash Node Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.41M $15.68 M $15.28 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.07M Pembelian Aktif 3 Hari $4.29 M Penjualan Aktif 3 Hari $4.36 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.19M Pembelian Aktif 7 Hari $11.39 M Penjualan Aktif 7 Hari $11.20 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Bitcoin Cash Node Aliran Masuk Bersih Harga BCHUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.87 M 215.40 2026-07-26 $0.40 M 212.40 2026-07-25 $0.20 M 209.80 2026-07-24 -$0.30 M 209.70 2026-07-23 -$0.42 M 214.40 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Bitcoin Cash Node (BCH) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Bitcoin Cash Node secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam BCH / USDT $216.8 $216.8 $216.8 0.00% 0.00% (USDT) Trade BCH / USDC $216.8 $216.8 $216.8 0.00% 0.00% (USDT) Trade BCH / BTC $0.003334 $0.003334 $0.003334 0.00% 0.00% (USDT) Trade BCH / USD1 $216.8 $216.8 $216.8 0.00% 0.00% (USDT) Trade