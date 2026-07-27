Analisis Teknis Beam (BEAMX) Hari Ini Halaman Analisis Beam menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BEAMX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Beam di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Beam (BEAMX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.001587 -- +5.51% +19.41% -19.77%

Indikator Teknikal Beam

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Beam di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 11 Beli 13 Moving Averages : Netral Jual 0 Netral 7 Beli 7 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 4 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00159 0.00159 R2 0.00159 0.001589 R1 0.001589 0.001589 PP 0.001589 0.001589 S1 0.001588 0.001588 S2 0.001588 0.001588 S3 0.001587 0.001588

Sinyal Pasar Beam Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.08M $1.03 M $0.95 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Beam Aliran Masuk Bersih Harga BEAMXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.02 M 0.00 2026-07-26 -$0.07 M 0.00 2026-07-25 -$0.09 M 0.00 2026-07-24 $0.31 M 0.00 2026-07-23 -$0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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