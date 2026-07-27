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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Beam, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Beam, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Beam (BEAMX) Hari Ini

Analisis Teknis Beam (BEAMX) Hari Ini

Halaman Analisis Beam menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BEAMX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Beam di bawah ini.

Perubahan Harga Beam (BEAMX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.001587--+5.51%+19.41%-19.77%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Beam

Indikator Teknikal Beam

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Beam di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 11
Beli 13
Moving Averages:NetralJual 0Netral 7Beli 7
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 4Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00159
0.00159
R2
0.00159
0.001589
R1
0.001589
0.001589
PP
0.001589
0.001589
S1
0.001588
0.001588
S2
0.001588
0.001588
S3
0.001587
0.001588

Sinyal Pasar Beam

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.08M
$1.03 M
$0.95 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Beam

Aliran Masuk BersihHarga BEAMXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.02 M0.00
2026-07-26-$0.07 M0.00
2026-07-25-$0.09 M0.00
2026-07-24$0.31 M0.00
2026-07-23-$0.02 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Beam Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Beam (BEAMX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Beam secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BEAMX/USDT
$0.001587
$0.001587$0.001587
0.00%
0.00% (USDT)
BEAMX/USDC
$0.001586
$0.001586$0.001586
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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USD
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1 BEAMX = 0.001587 USD

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