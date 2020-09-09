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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bella, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bella, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Bella (BEL) Hari Ini

Analisis Teknis Bella (BEL) Hari Ini

Halaman Analisis Bella menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BEL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bella di bawah ini.

Perubahan Harga Bella (BEL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.09899---4.51%-21.86%-8.90%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Bella

Indikator Teknikal Bella

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bella di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 2
Beli 15
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 0Beli 12
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.09894
0.09892
R2
0.09892
0.09889
R1
0.09887
0.09888
PP
0.09885
0.09885
S1
0.0988
0.09882
S2
0.09878
0.09881
S3
0.09873
0.09878

Sinyal Pasar Bella

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.43M
$14.29 M
$14.72 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Bella

Aliran Masuk BersihHarga BELUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.02 M0.10
2026-07-26-$0.07 M0.10
2026-07-25-$0.06 M0.10
2026-07-24-$0.03 M0.10
2026-07-23-$0.07 M0.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Bella (BEL) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BEL/USDT
$0.09902
$0.09902$0.09902
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BEL = 0.09899 USD

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