Analisis Teknis Bella (BEL) Hari Ini Halaman Analisis Bella menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BEL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bella di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Bella (BEL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.09899 -- -4.51% -21.86% -8.90%

Indikator Teknikal Bella

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bella di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 2 Beli 15 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 0 Beli 12 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.09894 0.09892 R2 0.09892 0.09889 R1 0.09887 0.09888 PP 0.09885 0.09885 S1 0.0988 0.09882 S2 0.09878 0.09881 S3 0.09873 0.09878

Sinyal Pasar Bella Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.43M $14.29 M $14.72 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Bella Aliran Masuk Bersih Harga BELUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.02 M 0.10 2026-07-26 -$0.07 M 0.10 2026-07-25 -$0.06 M 0.10 2026-07-24 -$0.03 M 0.10 2026-07-23 -$0.07 M 0.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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