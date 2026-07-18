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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bitget Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bitget Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Bitget Token (BGB) Hari Ini

Analisis Teknis Bitget Token (BGB) Hari Ini

Halaman Analisis Bitget Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BGB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bitget Token di bawah ini.

Perubahan Harga Bitget Token (BGB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.68488--+1.28%+2.33%-13.96%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Bitget Token

Aliran Modal Bitget Token

Aliran Masuk BersihHarga BGBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M1.68
2026-07-27$0.00 M1.68
2026-07-26$0.00 M1.67
2026-07-25$0.00 M1.66
2026-07-24$0.00 M1.66

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Bitget Token Selengkapnya

BGB USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada BGB dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BGB USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Bitget Token (BGB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Bitget Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BGB/USDT
$1.68381
$1.68381$1.68381
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BGB = 1.68488 USD

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