Harga BIG Hari Ini

Harga live BIG (BIG) hari ini adalah $ 0.00006698, dengan perubahan 11.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIG ke USD saat ini adalah $ 0.00006698 per BIG.

BIG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BIG. Selama 24 jam terakhir, BIG diperdagangkan antara $ 0.00006692 (low) dan $ 0.00010232 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BIG bergerak -2.54% dalam satu jam terakhir dan -46.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.89K.

Informasi Pasar BIG (BIG)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.89K$ 54.89K $ 54.89K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar BIG saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.89K. Suplai beredar BIG adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.