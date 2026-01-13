BursaDEX+
Harga BIG(BIG)

Harga Live 1 BIG ke USD:

$0.00006699
-11.78%1D
USD
Grafik Harga Live BIG (BIG)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:09:06 (UTC+8)

Harga BIG Hari Ini

Harga live BIG (BIG) hari ini adalah $ 0.00006698, dengan perubahan 11.78% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIG ke USD saat ini adalah $ 0.00006698 per BIG.

BIG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BIG. Selama 24 jam terakhir, BIG diperdagangkan antara $ 0.00006692 (low) dan $ 0.00010232 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BIG bergerak -2.54% dalam satu jam terakhir dan -46.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.89K.

Informasi Pasar BIG (BIG)

$ 54.89K
$ 0.00
--
--
SOL

Kapitalisasi Pasar BIG saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.89K. Suplai beredar BIG adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga BIG USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00006692
Low 24 Jam
$ 0.00010232
High 24 Jam

$ 0.00006692
$ 0.00010232
--
--
-2.54%

-11.78%

-46.39%

-46.39%

Riwayat Harga BIG (BIG) USD

Pantau perubahan harga BIG untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000089452-11.78%
30 Days$ -0.00016762-71.45%
60 Hari$ -0.00093302-93.31%
90 Hari$ -0.00093302-93.31%
Perubahan Harga BIG Hari Ini

Hari ini, BIG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000089452 (-11.78%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BIG 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00016762 (-71.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BIG 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BIG terlihat mengalami perubahan $ -0.00093302 (-93.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BIG 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00093302 (-93.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BIG (BIG)?

Lihat halaman Riwayat Harga BIG sekarang.

Analisis AI untuk BIG

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk BIG, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga BIG?

Harga token BIG dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Kemajuan pengembangan proyek serta milestone dalam roadmap
4. Pengumuman kemitraan dan kolaborasi
5. Berita regulasi yang memengaruhi sektor mata uang kripto
6. Partisipasi komunitas dan aktivitas media sosial
7. Utilitas token serta kasus penggunaan dalam ekosistem BIG
8. Dinamika permintaan dan penawaran
9. Tindakan pemegang besar serta pergerakan whale
10. Pola analisis teknikal dan psikologi pasar

Mengapa orang ingin tahu harga BIG hari ini?

Orang ingin mengetahui harga token BIG hari ini karena beberapa alasan: melacak kinerja investasi, membuat keputusan perdagangan, mengelola portofolio, dan melakukan analisis pasar. Harga real-time membantu investor menentukan waktu pembelian/penjualan yang optimal, menilai laba/rugi, serta membandingkannya dengan mata uang kripto lainnya.

Prediksi Harga untuk BIG

Prediksi Harga BIG (BIG) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BIG pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BIG (BIG) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BIG berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:09:06 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

