Analisis Teknis Big Time (BIGTIME) Hari Ini Halaman Analisis Big Time menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BIGTIME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Big Time di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Big Time (BIGTIME) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.006302 -- -5.22% -15.69% -52.94%

Indikator Teknikal Big Time

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Big Time di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 3 Beli 15 Moving Averages : Beli Jual 5 Netral 1 Beli 8 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.006298 0.006297 R2 0.006297 0.006295 R1 0.006295 0.006295 PP 0.006294 0.006294 S1 0.006292 0.006292 S2 0.006291 0.006292 S3 0.006288 0.006291

Sinyal Pasar Big Time Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.71M $7.09 M $7.80 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.20 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Big Time Aliran Masuk Bersih Harga BIGTIMEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.01 2026-07-27 $0.01 M 0.01 2026-07-26 $0.02 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 -$0.03 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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