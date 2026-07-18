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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Big Time, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Big Time, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Big Time (BIGTIME) Hari Ini

Analisis Teknis Big Time (BIGTIME) Hari Ini

Halaman Analisis Big Time menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BIGTIME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Big Time di bawah ini.

Perubahan Harga Big Time (BIGTIME)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.006302---5.22%-15.69%-52.94%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Big Time

Indikator Teknikal Big Time

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Big Time di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 3
Beli 15
Moving Averages:BeliJual 5Netral 1Beli 8
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.006298
0.006297
R2
0.006297
0.006295
R1
0.006295
0.006295
PP
0.006294
0.006294
S1
0.006292
0.006292
S2
0.006291
0.006292
S3
0.006288
0.006291

Sinyal Pasar Big Time

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.71M
$7.09 M
$7.80 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.20 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Big Time

Aliran Masuk BersihHarga BIGTIMEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.01
2026-07-27$0.01 M0.01
2026-07-26$0.02 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24-$0.03 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Big Time Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Big Time (BIGTIME) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Big Time secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BIGTIME/USDT
$0.006302
$0.006302$0.006302
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BIGTIME = 0.006302 USD

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