Harga Bitdealer Hari Ini

Harga live Bitdealer (BIT) hari ini adalah $ 0.002435, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIT ke USD saat ini adalah $ 0.002435 per BIT.

Bitdealer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BIT. Selama 24 jam terakhir, BIT diperdagangkan antara $ 0.002366 (low) dan $ 0.002634 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BIT bergerak -0.50% dalam satu jam terakhir dan -14.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 70.51K.

Informasi Pasar Bitdealer (BIT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 70.51K$ 70.51K $ 70.51K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Bitdealer saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 70.51K. Suplai beredar BIT adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.44M.