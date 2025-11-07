BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Bluwhale Points hari ini adalah 0.0024 USD. Lacak informasi harga aktual BLUP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLUP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Bluwhale Points hari ini adalah 0.0024 USD. Lacak informasi harga aktual BLUP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BLUP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BLUP

Info Harga BLUP

Penjelasan BLUP

Whitepaper BLUP

Situs Web Resmi BLUP

Tokenomi BLUP

Prakiraan Harga BLUP

Riwayat BLUP

Panduan Membeli BLUP

Konverter BLUP ke Mata Uang Fiat

Spot BLUP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Bluwhale Points

Harga Bluwhale Points(BLUP)

Harga Live 1 BLUP ke USD:

$0.0024
$0.0024$0.0024
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Bluwhale Points (BLUP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:15:16 (UTC+8)

Informasi Harga Bluwhale Points (BLUP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002142
$ 0.002142$ 0.002142
Low 24 Jam
$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321
High 24 Jam

$ 0.002142
$ 0.002142$ 0.002142

$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+66.08%

+66.08%

Harga aktual Bluwhale Points (BLUP) adalah $ 0.0024. Selama 24 jam terakhir, BLUP diperdagangkan antara low $ 0.002142 dan high $ 0.00321, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBLUP adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BLUP telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +66.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bluwhale Points (BLUP)

--
----

$ 2.92K
$ 2.92K$ 2.92K

$ 2.40M
$ 2.40M$ 2.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Bluwhale Points saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.92K. Suplai beredar BLUP adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.40M.

Riwayat Harga Bluwhale Points (BLUP) USD

Pantau perubahan harga Bluwhale Points untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.000959-28.56%
60 Hari$ -0.001952-44.86%
90 Hari$ -0.0001-4.00%
Perubahan Harga Bluwhale Points Hari Ini

Hari ini, BLUP tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Bluwhale Points 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000959 (-28.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Bluwhale Points 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BLUP terlihat mengalami perubahan $ -0.001952 (-44.86%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Bluwhale Points 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001 (-4.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Bluwhale Points (BLUP)?

Lihat halaman Riwayat Harga Bluwhale Points sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Bluwhale Points (BLUP)

BluWhale adalah Intelligence Layer Web3 yang mendukung aplikasi pintar, agen AI, dan model melalui orkestrasi sumber daya yang memanfaatkan protokol konteks model untuk penskalaan on-chain. Selama beberapa tahun terakhir, Bluwhale telah mengembangkan jaringan AI-nya (pasar dua sisi) menjadi 4.780 akun perusahaan dan lebih dari 3.500.000 dompet unik, serta memproses lebih dari 800 juta dompet menjadi struktur grafik universal di 37 rantai. Meskipun Graph, OriginTrail, dan MindNetwork merancang infrastruktur serupa, skalabilitas mereka untuk AI sangat dibatasi oleh jumlah dan kecepatan node yang dapat dibuat dan dioperasikan oleh subgraf.

Bluwhale Points tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Bluwhale Points Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BLUP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Bluwhale Points di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Bluwhale Points dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Bluwhale Points (USD)

Berapa nilai Bluwhale Points (BLUP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bluwhale Points (BLUP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bluwhale Points.

Cek prediksi harga Bluwhale Points sekarang!

Tokenomi Bluwhale Points (BLUP)

Memahami tokenomi Bluwhale Points (BLUP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLUP sekarang!

Cara membeli Bluwhale Points (BLUP)

Ingin mengetahui cara membeli Bluwhale Points? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Bluwhale Points di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BLUP ke Mata Uang Lokal

1 Bluwhale Points(BLUP) ke VND
63.156
1 Bluwhale Points(BLUP) ke AUD
A$0.003696
1 Bluwhale Points(BLUP) ke GBP
0.001824
1 Bluwhale Points(BLUP) ke EUR
0.002064
1 Bluwhale Points(BLUP) ke USD
$0.0024
1 Bluwhale Points(BLUP) ke MYR
RM0.010032
1 Bluwhale Points(BLUP) ke TRY
0.10104
1 Bluwhale Points(BLUP) ke JPY
¥0.3672
1 Bluwhale Points(BLUP) ke ARS
ARS$3.483288
1 Bluwhale Points(BLUP) ke RUB
0.194976
1 Bluwhale Points(BLUP) ke INR
0.212784
1 Bluwhale Points(BLUP) ke IDR
Rp39.999984
1 Bluwhale Points(BLUP) ke PHP
0.141576
1 Bluwhale Points(BLUP) ke EGP
￡E.0.11352
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BRL
R$0.01284
1 Bluwhale Points(BLUP) ke CAD
C$0.003384
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BDT
0.292824
1 Bluwhale Points(BLUP) ke NGN
3.453216
1 Bluwhale Points(BLUP) ke COP
$9.195384
1 Bluwhale Points(BLUP) ke ZAR
R.0.041688
1 Bluwhale Points(BLUP) ke UAH
0.100944
1 Bluwhale Points(BLUP) ke TZS
T.Sh.5.8968
1 Bluwhale Points(BLUP) ke VES
Bs0.5352
1 Bluwhale Points(BLUP) ke CLP
$2.2608
1 Bluwhale Points(BLUP) ke PKR
Rs0.678336
1 Bluwhale Points(BLUP) ke KZT
1.262472
1 Bluwhale Points(BLUP) ke THB
฿0.07776
1 Bluwhale Points(BLUP) ke TWD
NT$0.074352
1 Bluwhale Points(BLUP) ke AED
د.إ0.008808
1 Bluwhale Points(BLUP) ke CHF
Fr0.00192
1 Bluwhale Points(BLUP) ke HKD
HK$0.018648
1 Bluwhale Points(BLUP) ke AMD
֏0.91776
1 Bluwhale Points(BLUP) ke MAD
.د.م0.022344
1 Bluwhale Points(BLUP) ke MXN
$0.044568
1 Bluwhale Points(BLUP) ke SAR
ريال0.009
1 Bluwhale Points(BLUP) ke ETB
Br0.368376
1 Bluwhale Points(BLUP) ke KES
KSh0.309936
1 Bluwhale Points(BLUP) ke JOD
د.أ0.0017016
1 Bluwhale Points(BLUP) ke PLN
0.008832
1 Bluwhale Points(BLUP) ke RON
лв0.01056
1 Bluwhale Points(BLUP) ke SEK
kr0.022944
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BGN
лв0.004056
1 Bluwhale Points(BLUP) ke HUF
Ft0.802392
1 Bluwhale Points(BLUP) ke CZK
0.050568
1 Bluwhale Points(BLUP) ke KWD
د.ك0.0007344
1 Bluwhale Points(BLUP) ke ILS
0.007848
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BOB
Bs0.01656
1 Bluwhale Points(BLUP) ke AZN
0.00408
1 Bluwhale Points(BLUP) ke TJS
SM0.022128
1 Bluwhale Points(BLUP) ke GEL
0.006504
1 Bluwhale Points(BLUP) ke AOA
Kz2.18976
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BHD
.د.ب0.0009024
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BMD
$0.0024
1 Bluwhale Points(BLUP) ke DKK
kr0.015504
1 Bluwhale Points(BLUP) ke HNL
L0.063072
1 Bluwhale Points(BLUP) ke MUR
0.1104
1 Bluwhale Points(BLUP) ke NAD
$0.041688
1 Bluwhale Points(BLUP) ke NOK
kr0.02448
1 Bluwhale Points(BLUP) ke NZD
$0.004248
1 Bluwhale Points(BLUP) ke PAB
B/.0.0024
1 Bluwhale Points(BLUP) ke PGK
K0.010248
1 Bluwhale Points(BLUP) ke QAR
ر.ق0.008736
1 Bluwhale Points(BLUP) ke RSD
дин.0.2436
1 Bluwhale Points(BLUP) ke UZS
soʻm28.571424
1 Bluwhale Points(BLUP) ke ALL
L0.201288
1 Bluwhale Points(BLUP) ke ANG
ƒ0.004296
1 Bluwhale Points(BLUP) ke AWG
ƒ0.00432
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BBD
$0.0048
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BAM
KM0.004056
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BIF
Fr7.0776
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BND
$0.00312
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BSD
$0.0024
1 Bluwhale Points(BLUP) ke JMD
$0.38484
1 Bluwhale Points(BLUP) ke KHR
9.638544
1 Bluwhale Points(BLUP) ke KMF
Fr1.0248
1 Bluwhale Points(BLUP) ke LAK
52.173912
1 Bluwhale Points(BLUP) ke LKR
රු0.731688
1 Bluwhale Points(BLUP) ke MDL
L0.041064
1 Bluwhale Points(BLUP) ke MGA
Ar10.8108
1 Bluwhale Points(BLUP) ke MOP
P0.0192
1 Bluwhale Points(BLUP) ke MVR
0.03696
1 Bluwhale Points(BLUP) ke MWK
MK4.15944
1 Bluwhale Points(BLUP) ke MZN
MT0.15348
1 Bluwhale Points(BLUP) ke NPR
रु0.34008
1 Bluwhale Points(BLUP) ke PYG
17.0208
1 Bluwhale Points(BLUP) ke RWF
Fr3.4872
1 Bluwhale Points(BLUP) ke SBD
$0.019728
1 Bluwhale Points(BLUP) ke SCR
0.033432
1 Bluwhale Points(BLUP) ke SRD
$0.0924
1 Bluwhale Points(BLUP) ke SVC
$0.020976
1 Bluwhale Points(BLUP) ke SZL
L0.04164
1 Bluwhale Points(BLUP) ke TMT
m0.0084
1 Bluwhale Points(BLUP) ke TND
د.ت0.0071016
1 Bluwhale Points(BLUP) ke TTD
$0.016248
1 Bluwhale Points(BLUP) ke UGX
Sh8.3904
1 Bluwhale Points(BLUP) ke XAF
Fr1.3632
1 Bluwhale Points(BLUP) ke XCD
$0.00648
1 Bluwhale Points(BLUP) ke XOF
Fr1.3632
1 Bluwhale Points(BLUP) ke XPF
Fr0.2472
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BWP
P0.03228
1 Bluwhale Points(BLUP) ke BZD
$0.004824
1 Bluwhale Points(BLUP) ke CVE
$0.230016
1 Bluwhale Points(BLUP) ke DJF
Fr0.4272
1 Bluwhale Points(BLUP) ke DOP
$0.15432
1 Bluwhale Points(BLUP) ke DZD
د.ج0.313104
1 Bluwhale Points(BLUP) ke FJD
$0.005472
1 Bluwhale Points(BLUP) ke GNF
Fr20.868
1 Bluwhale Points(BLUP) ke GTQ
Q0.018384
1 Bluwhale Points(BLUP) ke GYD
$0.501984
1 Bluwhale Points(BLUP) ke ISK
kr0.3024

Sumber Daya Bluwhale Points

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Bluwhale Points, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Bluwhale Points
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Bluwhale Points

Berapa nilai Bluwhale Points (BLUP) hari ini?
Harga live BLUP dalam USD adalah 0.0024 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BLUP ke USD saat ini?
Harga BLUP ke USD saat ini adalah $ 0.0024. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bluwhale Points?
Kapitalisasi pasar BLUP adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BLUP?
Suplai beredar BLUP adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BLUP?
BLUP mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BLUP?
BLUP mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BLUP?
Volume perdagangan 24 jam live BLUP adalah $ 2.92K USD.
Akankah harga BLUP naik lebih tinggi tahun ini?
BLUP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLUP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:15:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Bluwhale Points (BLUP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BLUP ke USD

Jumlah

BLUP
BLUP
USD
USD

1 BLUP = 0.0023 USD

Perdagangkan BLUP

BLUP/USDT
$0.0024
$0.0024$0.0024
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,600.00
$100,600.00$100,600.00

-1.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.14
$3,300.14$3,300.14

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.07
$155.07$155.07

-0.54%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0241
$1.0241$1.0241

+19.35%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,600.00
$100,600.00$100,600.00

-1.37%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,300.14
$3,300.14$3,300.14

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.07
$155.07$155.07

-0.54%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1963
$2.1963$2.1963

-1.70%

Logo Aster

Aster

ASTER

$0.9971
$0.9971$0.9971

-1.86%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.07
$31.07$31.07

+107.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1144
$0.1144$0.1144

+128.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004062
$0.0004062$0.0004062

+170.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017880
$0.017880$0.017880

+1,688.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.657
$4.657$4.657

+365.70%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1144
$0.1144$0.1144

+128.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004009
$0.004009$0.004009

+87.86%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001635
$0.001635$0.001635

+50.27%