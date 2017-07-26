Analisis Teknis Binance Coin (BNB) Hari Ini Halaman Analisis Binance Coin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BNB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Binance Coin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Binance Coin (BNB) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $575.88 -- +0.79% +3.00% -7.75%

Indikator Teknikal Binance Coin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Binance Coin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 2 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 5 Netral 0 Beli 9 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 576.2666 576.2333 R2 576.2333 576.1951 R1 576.1666 576.1715 PP 576.1333 576.1333 S1 576.0666 576.0951 S2 576.0333 576.0715 S3 575.9666 576.0333

Sinyal Pasar Binance Coin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.19M $34.68 M $34.49 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.84M Pembelian Aktif 3 Hari $10.94 M Penjualan Aktif 3 Hari $11.77 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -1.10M Pembelian Aktif 7 Hari $23.63 M Penjualan Aktif 7 Hari $24.73 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Binance Coin Aliran Masuk Bersih Harga BNBUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $1.03 M 575.40 2026-07-27 -$1.52 M 568.69 2026-07-26 $2.02 M 573.91 2026-07-25 -$0.81 M 567.00 2026-07-24 -$3.86 M 561.41 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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