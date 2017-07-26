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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Binance Coin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Binance Coin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Binance Coin (BNB) Hari Ini

Analisis Teknis Binance Coin (BNB) Hari Ini

Halaman Analisis Binance Coin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BNB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Binance Coin di bawah ini.

Perubahan Harga Binance Coin (BNB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$575.88--+0.79%+3.00%-7.75%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Binance Coin

Indikator Teknikal Binance Coin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Binance Coin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 2
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 5Netral 0Beli 9
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 2Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
576.2666
576.2333
R2
576.2333
576.1951
R1
576.1666
576.1715
PP
576.1333
576.1333
S1
576.0666
576.0951
S2
576.0333
576.0715
S3
575.9666
576.0333

Sinyal Pasar Binance Coin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.19M
$34.68 M
$34.49 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.84M
Pembelian Aktif 3 Hari
$10.94 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$11.77 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-1.10M
Pembelian Aktif 7 Hari
$23.63 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$24.73 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Binance Coin

Aliran Masuk BersihHarga BNBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$1.03 M575.40
2026-07-27-$1.52 M568.69
2026-07-26$2.02 M573.91
2026-07-25-$0.81 M567.00
2026-07-24-$3.86 M561.41

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Binance Coin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Binance Coin (BNB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Binance Coin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BNB/USDT
$575.73
$575.73$575.73
0.00%
0.00% (USDT)
BNB/USDC
$574.91
$574.91$574.91
0.00%
0.00% (USDT)
BNB/USD1
$576.39
$576.39$576.39
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BNB = 575.88 USD

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