Harga live Pacu Jalur hari ini adalah 0.0001378 USD. Lacak informasi harga aktual BOATKID ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BOATKID dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BOATKID

Info Harga BOATKID

Penjelasan BOATKID

Tokenomi BOATKID

Prakiraan Harga BOATKID

Riwayat BOATKID

Panduan Membeli BOATKID

Konverter BOATKID ke Mata Uang Fiat

Spot BOATKID

Logo Pacu Jalur

Harga Pacu Jalur(BOATKID)

Harga Live 1 BOATKID ke USD:

$0.0001378
$0.0001378$0.0001378
-8.13%1D
USD
Grafik Harga Live Pacu Jalur (BOATKID)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:51 (UTC+8)

Informasi Harga Pacu Jalur (BOATKID) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001308
$ 0.0001308$ 0.0001308
Low 24 Jam
$ 0.0001689
$ 0.0001689$ 0.0001689
High 24 Jam

$ 0.0001308
$ 0.0001308$ 0.0001308

$ 0.0001689
$ 0.0001689$ 0.0001689

--
----

--
----

-7.95%

-8.12%

-17.09%

-17.09%

Harga aktual Pacu Jalur (BOATKID) adalah $ 0.0001378. Selama 24 jam terakhir, BOATKID diperdagangkan antara low $ 0.0001308 dan high $ 0.0001689, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBOATKID adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BOATKID telah berubah sebesar -7.95% selama 1 jam terakhir, -8.12% selama 24 jam, dan -17.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Pacu Jalur (BOATKID)

--
----

$ 1.38K
$ 1.38K$ 1.38K

$ 137.49K
$ 137.49K$ 137.49K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

Kapitalisasi Pasar Pacu Jalur saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.38K. Suplai beredar BOATKID adalah --, dan total suplainya sebesar 997735729. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 137.49K.

Riwayat Harga Pacu Jalur (BOATKID) USD

Pantau perubahan harga Pacu Jalur untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000012195-8.12%
30 Days$ -0.0006237-81.91%
60 Hari$ -0.0010032-87.93%
90 Hari$ -0.0012562-90.12%
Perubahan Harga Pacu Jalur Hari Ini

Hari ini, BOATKID tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000012195 (-8.12%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Pacu Jalur 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0006237 (-81.91%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Pacu Jalur 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOATKID terlihat mengalami perubahan $ -0.0010032 (-87.93%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Pacu Jalur 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0012562 (-90.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pacu Jalur (BOATKID)?

Lihat halaman Riwayat Harga Pacu Jalur sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Pacu Jalur (BOATKID)

Bergabunglah dalam tarian. Ciptakan aura. #BoatKid

Pacu Jalur tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pacu Jalur Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BOATKID ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pacu Jalur di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pacu Jalur dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Pacu Jalur (USD)

Berapa nilai Pacu Jalur (BOATKID) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pacu Jalur (BOATKID) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pacu Jalur.

Cek prediksi harga Pacu Jalur sekarang!

Tokenomi Pacu Jalur (BOATKID)

Memahami tokenomi Pacu Jalur (BOATKID) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOATKID sekarang!

Cara membeli Pacu Jalur (BOATKID)

Ingin mengetahui cara membeli Pacu Jalur? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pacu Jalur di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BOATKID ke Mata Uang Lokal

1 Pacu Jalur(BOATKID) ke VND
3.626207
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke AUD
A$0.000212212
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke GBP
0.000104728
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke EUR
0.000118508
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke USD
$0.0001378
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke MYR
RM0.000576004
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke TRY
0.005813782
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke JPY
¥0.0209456
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke ARS
ARS$0.199998786
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke RUB
0.011194872
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke INR
0.012218726
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke IDR
Rp2.296665748
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke PHP
0.008120554
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke EGP
￡E.0.00651794
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BRL
R$0.00073723
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke CAD
C$0.000194298
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BDT
0.016812978
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke NGN
0.198272152
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke COP
$0.527968298
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke ZAR
R.0.002393586
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke UAH
0.005795868
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke TZS
T.Sh.0.3385746
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke VES
Bs0.0312806
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke CLP
$0.1299454
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke PKR
Rs0.038947792
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke KZT
0.072486934
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke THB
฿0.00446472
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke TWD
NT$0.004270422
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke AED
د.إ0.000505726
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke CHF
Fr0.00011024
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke HKD
HK$0.001070706
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke AMD
֏0.05269472
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke MAD
.د.م0.00128154
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke MXN
$0.002558946
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke SAR
ريال0.00051675
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke ETB
Br0.021206042
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke KES
KSh0.017798248
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke JOD
د.أ0.0000977002
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke PLN
0.000507104
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke RON
лв0.00060632
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke SEK
kr0.001318746
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BGN
лв0.000232882
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke HUF
Ft0.046085832
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke CZK
0.002903446
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke KWD
د.ك0.0000421668
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke ILS
0.000450606
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BOB
Bs0.00095082
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke AZN
0.00023426
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke TJS
SM0.001270516
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke GEL
0.000373438
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke AOA
Kz0.126306102
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BHD
.د.ب0.0000518128
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BMD
$0.0001378
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke DKK
kr0.000890188
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke HNL
L0.003629652
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke MUR
0.0063388
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke NAD
$0.002393586
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke NOK
kr0.001404182
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke NZD
$0.000243906
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke PAB
B/.0.0001378
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke PGK
K0.00057876
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke QAR
ر.ق0.000501592
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke RSD
дин.0.013989456
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke UZS
soʻm1.660240582
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke ALL
L0.01155453
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke ANG
ƒ0.000246662
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke AWG
ƒ0.00024804
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BBD
$0.0002756
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BAM
KM0.000232882
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BIF
Fr0.4063722
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BND
$0.00017914
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BSD
$0.0001378
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke JMD
$0.02209623
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke KHR
0.553413068
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke KMF
Fr0.057876
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke LAK
2.995652114
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke LKR
රු0.042011086
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke MDL
L0.0023426
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke MGA
Ar0.6207201
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke MOP
P0.0011024
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke MVR
0.00212212
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke MWK
MK0.239235958
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke MZN
MT0.00881231
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke NPR
रु0.01952626
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke PYG
0.9772776
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke RWF
Fr0.1999478
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke SBD
$0.001134094
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke SCR
0.001988454
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke SRD
$0.0053053
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke SVC
$0.001204372
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke SZL
L0.002392208
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke TMT
m0.0004823
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke TND
د.ت0.0004077502
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke TTD
$0.000932906
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke UGX
Sh0.4817488
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke XAF
Fr0.0782704
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke XCD
$0.00037206
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke XOF
Fr0.0782704
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke XPF
Fr0.0141934
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BWP
P0.00185341
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke BZD
$0.000276978
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke CVE
$0.013206752
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke DJF
Fr0.0243906
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke DOP
$0.008861918
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke DZD
د.ج0.017991168
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke FJD
$0.000314184
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke GNF
Fr1.198171
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke GTQ
Q0.001055548
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke GYD
$0.028822248
1 Pacu Jalur(BOATKID) ke ISK
kr0.0173628

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pacu Jalur, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Pacu Jalur

Berapa nilai Pacu Jalur (BOATKID) hari ini?
Harga live BOATKID dalam USD adalah 0.0001378 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BOATKID ke USD saat ini?
Harga BOATKID ke USD saat ini adalah $ 0.0001378. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Pacu Jalur?
Kapitalisasi pasar BOATKID adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BOATKID?
Suplai beredar BOATKID adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BOATKID?
BOATKID mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BOATKID?
BOATKID mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan BOATKID?
Volume perdagangan 24 jam live BOATKID adalah $ 1.38K USD.
Akankah harga BOATKID naik lebih tinggi tahun ini?
BOATKID mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOATKID untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:23:51 (UTC+8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

