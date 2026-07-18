Analisis Teknis Boba (BOBA) Hari Ini Halaman Analisis Boba menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BOBA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Boba di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Boba (BOBA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01979 -- +3.39% -0.56% -14.07%

Indikator Teknikal Boba

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Boba di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 4 Beli 19 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 3 Beli 11 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01965 0.01965 R2 0.01965 0.01964 R1 0.01964 0.01964 PP 0.01964 0.01964 S1 0.01963 0.01963 S2 0.01963 0.01963 S3 0.01962 0.01963

Sinyal Pasar Boba Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.24M $1.24 M $1.48 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Boba Aliran Masuk Bersih Harga BOBAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.01 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.00 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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