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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Boba, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Boba, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Boba (BOBA) Hari Ini

Analisis Teknis Boba (BOBA) Hari Ini

Halaman Analisis Boba menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BOBA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Boba di bawah ini.

Perubahan Harga Boba (BOBA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01979--+3.39%-0.56%-14.07%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Boba

Indikator Teknikal Boba

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Boba di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 4
Beli 19
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 3Beli 11
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01965
0.01965
R2
0.01965
0.01964
R1
0.01964
0.01964
PP
0.01964
0.01964
S1
0.01963
0.01963
S2
0.01963
0.01963
S3
0.01962
0.01963

Sinyal Pasar Boba

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.24M
$1.24 M
$1.48 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Boba

Aliran Masuk BersihHarga BOBAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.01 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25$0.00 M0.02
2026-07-24$0.00 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Boba Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Boba (BOBA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Boba secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BOBA/USDT
$0.01981
$0.01981$0.01981
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BOBA = 0.01978 USD

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