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Harga live BOSON hari ini adalah 0.02265 IDR. Kapitalisasi pasar BOSON adalah 3,860,998.162885464885 IDR. Lacak informasi harga aktual BOSON ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live BOSON hari ini adalah 0.02265 IDR. Kapitalisasi pasar BOSON adalah 3,860,998.162885464885 IDR. Lacak informasi harga aktual BOSON ke IDR, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

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Harga BOSON(BOSON)

Harga Live 1 BOSON ke IDR:

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1D
IDR
Grafik Harga Live BOSON (BOSON)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-27 18:42:40 (UTC+8)

Harga BOSON Hari Ini

Harga live BOSON (BOSON) hari ini adalah Rp 0.02265, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOSON ke IDR saat ini adalah Rp 0.02265 per BOSON.

BOSON saat ini berada di peringkat #1111 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 3.86M, dengan suplai yang beredar 170.46M BOSON. Selama 24 jam terakhir, BOSON diperdagangkan antara Rp 0.02248 (low) dan Rp 0.02497 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 125,923.2320617928, sementara all-time low aset ini adalah Rp 324.4807952789098716454.

Dalam kinerja jangka pendek, BOSON bergerak -1.05% dalam satu jam terakhir dan +0.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 1.46K.

Informasi Pasar BOSON (BOSON)

No.1111

Rp 3.86M
Rp 3.86MRp 3.86M

Rp 1.46K
Rp 1.46KRp 1.46K

Rp 4.53M
Rp 4.53MRp 4.53M

170.46M
170.46M 170.46M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

85.23%

2021-04-08 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar BOSON saat ini adalah Rp 3.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 1.46K. Suplai beredar BOSON adalah 170.46M, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 4.53M.

Riwayat Harga BOSON IDR

Rentang perubahan harga 24 jam:
Rp 0.02248
Rp 0.02248Rp 0.02248
Low 24 Jam
Rp 0.02497
Rp 0.02497Rp 0.02497
High 24 Jam

Rp 0.02248
Rp 0.02248Rp 0.02248

Rp 0.02497
Rp 0.02497Rp 0.02497

Rp 125,923.2320617928
Rp 125,923.2320617928Rp 125,923.2320617928

Rp 324.4807952789098716454
Rp 324.4807952789098716454Rp 324.4807952789098716454

-1.05%

--

+0.53%

+0.53%

Riwayat Harga BOSON (BOSON) IDR

Pantau perubahan harga BOSON untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (IDR)Perubahan (%)
Hari ini----
30 DaysRp -0.00297-11.60%
60 HariRp -0.00301-11.74%
90 HariRp -0.00772-25.42%
Perubahan Harga BOSON Hari Ini

Hari ini, BOSON tercatat mengalami perubahan sebesar -- (--) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BOSON 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar Rp -0.00297 (-11.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BOSON 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BOSON terlihat mengalami perubahan Rp -0.00301 (-11.74%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BOSON 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar Rp -0.00772 (-25.42%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BOSON (BOSON)?

Lihat halaman Riwayat Harga BOSON sekarang.

Analisis untuk BOSON

Analisis ini memanfaatkan model AI untuk mengevaluasi pergerakan harga BOSON terkini, dinamika volume, dan sentimen pasar. Pemrosesan data secara real-time menyoroti tren yang muncul dan potensi peluang perdagangan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tepat waktu.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga BOSON?

Harga token BOSON dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci:

1. Sentimen pasar dan tren pasar kripto secara keseluruhan
2. Adopsi platform perdagangan terdesentralisasi Boson Protocol
3. Pengumuman kemitraan dan integrasi
4. Utilitas token serta imbal hasil staking
5. Volume perdagangan dan likuiditas
6. Perkembangan regulasi yang memengaruhi proyek DeFi
7. Perkembangan tim dan kemajuan roadmap
8. Persaingan dari proyek blockchain lain yang berfokus pada komersial
9. Kondisi ekonomi umum dan selera risiko investor

Mengapa orang ingin tahu harga BOSON hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga BOSON hari ini karena beberapa alasan utama: pengambilan keputusan perdagangan, manajemen portofolio, penentuan waktu pasar, perencanaan investasi, serta perhitungan laba/rugi. Harga real-time membantu para pedagang mengeksekusi order beli/jual dengan efektif dan mengelola risiko di pasar kripto yang volatil.

Prediksi Harga untuk BOSON

Prediksi Harga BOSON (BOSON) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target BOSON pada tahun 2030 adalah Rp -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga BOSON (BOSON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga BOSON berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai Rp --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga BOSON yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga BOSON pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga BOSON.

Tentang BOSON

Boson Protocol (BOSON) adalah aset digital terdesentralisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi kontrak pintar untuk perdagangan dunia nyata dan otomatisasinya. Protokol ini menggunakan NFT (token non-fungible) yang dikodekan dengan teori permainan untuk memungkinkan transaksi tanpa perantara, sehingga mengurangi biaya perdagangan. Ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi blockchain dan transfer aset dunia nyata, dengan fokus pada barang fisik. Boson Protocol beroperasi di blockchain Ethereum dan menggunakan sistem token ganda: BOSON, token utilitas yang digunakan untuk transaksi dan insentif, dan token komitmen yang digunakan untuk staking. Penggunaan utama protokol ini adalah untuk memungkinkan perdagangan terdesentralisasi, di mana token nilai digital (seperti cryptocurrency) dapat ditukar dengan barang fisik dengan cara yang minim kepercayaan.

Cara membeli & berinvestasi BOSON di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan BOSON? Pembelian BOSON dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli BOSON. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian BOSON (BOSON) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan BOSON akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli BOSON (BOSON)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan BOSON

Dengan memiliki BOSON, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

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    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

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    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

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Dengan membeli BOSON (BOSON) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

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Apa yang dimaksud dengan BOSON (BOSON)

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

Sumber Daya BOSON

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BOSON, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi BOSON
Explorer Blok

Kategori :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemE-commerce

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Halaman terakhir diperbarui: 2026-07-27 18:42:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BOSON (BOSON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
02-11 14:20:00Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, arus keluar bersih CEX sebesar 59.400 ETH
02-10 18:39:21Data On-chain
Kemarin, ETF spot Bitcoin mencatat arus masuk bersih sebesar $144,9 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $57 juta
02-04 11:04:00Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Turun Kembali ke 14, Pasar Tetap di Zona "Ketakutan Ekstrem"
02-04 00:48:00Kabar Industri Terkini
$285 Juta Dilikuidasi di Seluruh Jaringan dalam 24 Jam Terakhir, Long dan Short Terhapus
02-01 01:12:00Kabar Industri Terkini
Bitcoin tembus di bawah level terendah sebelumnya di $80.600, mencapai level terendah baru sejak 11 April 2025
01-28 07:44:00Kabar Industri Terkini
Indeks Dolar Menyentuh Level Terendah Sejak Februari 2022, Pasar Kripto Melanjutkan Reli

Jelajahi BOSON Selengkapnya

BOSON USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada BOSON dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures BOSON USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar BOSON (BOSON) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BOSON secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BOSON/USDT
Rp411.8179965
Rp411.8179965Rp411.8179965
0.00%
0.00% (USDT)

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Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

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