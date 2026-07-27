Harga BOSON Hari Ini

Harga live BOSON (BOSON) hari ini adalah Rp 0.02265, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BOSON ke IDR saat ini adalah Rp 0.02265 per BOSON.

BOSON saat ini berada di peringkat #1111 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar Rp 3.86M, dengan suplai yang beredar 170.46M BOSON. Selama 24 jam terakhir, BOSON diperdagangkan antara Rp 0.02248 (low) dan Rp 0.02497 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah Rp 125,923.2320617928, sementara all-time low aset ini adalah Rp 324.4807952789098716454.

Dalam kinerja jangka pendek, BOSON bergerak -1.05% dalam satu jam terakhir dan +0.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai Rp 1.46K.

Informasi Pasar BOSON (BOSON)

Peringkat No.1111 Kapitalisasi Pasar Rp 3.86MRp 3.86M Rp 3.86M Volume (24 Jam) Rp 1.46KRp 1.46K Rp 1.46K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh Rp 4.53MRp 4.53M Rp 4.53M Suplai Peredaran 170.46M 170.46M 170.46M Suplai Maks. 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Total Suplai 200,000,000 200,000,000 200,000,000 Tingkat Peredaran 85.23% Tanggal Penerbitan 2021-04-08 00:00:00 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar BOSON saat ini adalah Rp 3.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah Rp 1.46K. Suplai beredar BOSON adalah 170.46M, dan total suplainya sebesar 200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah Rp 4.53M.