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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Coin98, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Coin98, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Coin98 (C98) Hari Ini

Analisis Teknis Coin98 (C98) Hari Ini

Halaman Analisis Coin98 menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari C98. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Coin98 di bawah ini.

Perubahan Harga Coin98 (C98)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01228---5.54%-1.92%-42.62%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Coin98

Indikator Teknikal Coin98

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Coin98 di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 4
Netral 8
Beli 14
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 2Beli 12
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 6Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01228
0.01228
R2
0.01228
0.01227
R1
0.01227
0.01227
PP
0.01227
0.01227
S1
0.01226
0.01226
S2
0.01226
0.01226
S3
0.01225
0.01226

Sinyal Pasar Coin98

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.91M
$11.18 M
$13.10 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Coin98

Aliran Masuk BersihHarga C98USDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.01
2026-07-27-$0.01 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.06 M0.01
2026-07-24-$0.02 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Coin98 (C98) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Coin98 secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
C98/USDT
$0.01229
$0.01229$0.01229
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 C98 = 0.01228 USD

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