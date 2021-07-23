Analisis Teknis Coin98 (C98) Hari Ini Halaman Analisis Coin98 menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari C98. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Coin98 di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Coin98 (C98) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01228 -- -5.54% -1.92% -42.62%

Indikator Teknikal Coin98

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Coin98 di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 4 Netral 8 Beli 14 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 2 Beli 12 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 6 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01228 0.01228 R2 0.01228 0.01227 R1 0.01227 0.01227 PP 0.01227 0.01227 S1 0.01226 0.01226 S2 0.01226 0.01226 S3 0.01225 0.01226

Sinyal Pasar Coin98 Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.91M $11.18 M $13.10 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Coin98 Aliran Masuk Bersih Harga C98USDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.01 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 $0.00 M 0.01 2026-07-25 $0.06 M 0.01 2026-07-24 -$0.02 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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