Analisis Teknis PancakeSwap (CAKE) Hari Ini Halaman Analisis PancakeSwap menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CAKE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis PancakeSwap di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga PancakeSwap (CAKE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.4 -- -0.22% +5.02% -6.48%

Indikator Teknikal PancakeSwap

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari PancakeSwap di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 6 Beli 8 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.3991 1.399 R2 1.399 1.399 R1 1.399 1.399 PP 1.3989 1.3989 S1 1.3989 1.3989 S2 1.3988 1.3989 S3 1.3988 1.3988

Sinyal Pasar PancakeSwap Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.10M $3.53 M $3.64 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.31 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.30 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.07M Pembelian Aktif 7 Hari $0.88 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.81 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal PancakeSwap Aliran Masuk Bersih Harga CAKEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.05 M 1.40 2026-07-27 -$0.06 M 1.39 2026-07-26 $0.05 M 1.41 2026-07-25 $0.01 M 1.40 2026-07-24 $0.03 M 1.39 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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