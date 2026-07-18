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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang PancakeSwap, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang PancakeSwap, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis PancakeSwap (CAKE) Hari Ini

Analisis Teknis PancakeSwap (CAKE) Hari Ini

Halaman Analisis PancakeSwap menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CAKE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis PancakeSwap di bawah ini.

Perubahan Harga PancakeSwap (CAKE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.4---0.22%+5.02%-6.48%
Ketahui selengkapnya tentang Harga PancakeSwap

Indikator Teknikal PancakeSwap

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari PancakeSwap di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 6
Beli 8
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 6Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.3991
1.399
R2
1.399
1.399
R1
1.399
1.399
PP
1.3989
1.3989
S1
1.3989
1.3989
S2
1.3988
1.3989
S3
1.3988
1.3988

Sinyal Pasar PancakeSwap

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.10M
$3.53 M
$3.64 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.31 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.30 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.07M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.88 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.81 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal PancakeSwap

Aliran Masuk BersihHarga CAKEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.05 M1.40
2026-07-27-$0.06 M1.39
2026-07-26$0.05 M1.41
2026-07-25$0.01 M1.40
2026-07-24$0.03 M1.39

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi PancakeSwap Selengkapnya

Perdagangkan Pasar PancakeSwap (CAKE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume PancakeSwap secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CAKE/USDT
$1.4
$1.4$1.4
0.00%
0.00% (USDT)
CAKE/USDC
$1.399
$1.399$1.399
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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CAKE
USD
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1 CAKE = 1.4 USD

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