Apa yang dimaksud dengan CeluvPlay (CELB)

Ekosistem game Web3 bertenaga AI yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk mendapatkan penghasilan, terlibat, dan membangun dalam platform hiburan yang dinamis. Ekosistem game Web3 bertenaga AI yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk mendapatkan penghasilan, terlibat, dan membangun dalam platform hiburan yang dinamis.

Prediksi Harga CeluvPlay (USD)

Berapa nilai CeluvPlay (CELB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CeluvPlay (CELB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CeluvPlay.

Tokenomi CeluvPlay (CELB)

Memahami tokenomi CeluvPlay (CELB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CELB sekarang!

Cara membeli CeluvPlay (CELB)

CELB ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya CeluvPlay

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CeluvPlay, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CeluvPlay Berapa nilai CeluvPlay (CELB) hari ini? Harga live CELB dalam USD adalah 0.0000963 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CELB ke USD saat ini? $ 0.0000963 . Cobalah Harga CELB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar CeluvPlay? Kapitalisasi pasar CELB adalah $ 22.99K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CELB? Suplai beredar CELB adalah 238.75M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CELB? CELB mencapai harga ATH sebesar 0.013001119987893436 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CELB? CELB mencapai harga ATL 0.00012587917277702 USD . Berapa volume perdagangan CELB? Volume perdagangan 24 jam live CELB adalah $ 79.05K USD . Akankah harga CELB naik lebih tinggi tahun ini? CELB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CELB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting CeluvPlay (CELB)

