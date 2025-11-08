BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Arbit hari ini adalah 0.003419 USD. Kapitalisasi pasar ARBT adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual ARBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Arbit hari ini adalah 0.003419 USD. Kapitalisasi pasar ARBT adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual ARBT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ARBT

Info Harga ARBT

Penjelasan ARBT

Whitepaper ARBT

Situs Web Resmi ARBT

Tokenomi ARBT

Prakiraan Harga ARBT

Riwayat ARBT

Panduan Membeli ARBT

Konverter ARBT ke Mata Uang Fiat

Spot ARBT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Arbit

Harga Arbit(ARBT)

Harga Live 1 ARBT ke USD:

$0.003419
$0.003419$0.003419
+5.20%1D
USD
Grafik Harga Live Arbit (ARBT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:55:19 (UTC+8)

Harga Arbit Hari Ini

Harga live Arbit (ARBT) hari ini adalah $ 0.003419, dengan perubahan 5.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARBT ke USD saat ini adalah $ 0.003419 per ARBT.

Arbit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ARBT. Selama 24 jam terakhir, ARBT diperdagangkan antara $ 0.001701 (low) dan $ 0.023749 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ARBT bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan +241.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 380.21K.

Informasi Pasar Arbit (ARBT)

--
----

$ 380.21K
$ 380.21K$ 380.21K

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Arbit saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 380.21K. Suplai beredar ARBT adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.42M.

Riwayat Harga Arbit USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001701
$ 0.001701$ 0.001701
Low 24 Jam
$ 0.023749
$ 0.023749$ 0.023749
High 24 Jam

$ 0.001701
$ 0.001701$ 0.001701

$ 0.023749
$ 0.023749$ 0.023749

--
----

--
----

+1.03%

+5.20%

+241.90%

+241.90%

Riwayat Harga Arbit (ARBT) USD

Pantau perubahan harga Arbit untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000169+5.20%
30 Days$ +0.002419+241.90%
60 Hari$ +0.002419+241.90%
90 Hari$ +0.002419+241.90%
Perubahan Harga Arbit Hari Ini

Hari ini, ARBT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000169 (+5.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Arbit 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.002419 (+241.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Arbit 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ARBT terlihat mengalami perubahan $ +0.002419 (+241.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Arbit 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.002419 (+241.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Arbit (ARBT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Arbit sekarang.

Analisis AI untuk Arbit

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Arbit, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Arbit?

Several key factors influence Arbit (ARBT) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Adoption of Arbit's arbitrage trading platform
4. Token utility and staking rewards
5. Partnership announcements and platform updates
6. Regulatory news affecting DeFi protocols
7. Competition from other arbitrage trading platforms
8. Bitcoin and Ethereum price movements
9. Supply and demand dynamics
10. Community growth and social media buzz

Mengapa orang ingin tahu harga Arbit hari ini?

People want to know Arbit (ARBT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, market timing for buying or selling, tracking investment performance, and staying updated on market trends. Real-time price data helps traders identify opportunities.

Prediksi Harga untuk Arbit

Prediksi Harga Arbit (ARBT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ARBT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Arbit (ARBT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Arbit berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Arbit yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga ARBT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Arbit.

Cara membeli & berinvestasi Arbit di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Arbit? Pembelian ARBT dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Arbit. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Arbit (ARBT) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.

Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Arbit akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Arbit (ARBT)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Arbit

Dengan memiliki Arbit, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Arbit (ARBT) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Apa yang dimaksud dengan Arbit (ARBT)

Arbit is a decentralized marketplace designed for the creation, trading, and deployment of intelligent, autonomous agents on-chain. It enables builders, businesses, and creators to leverage AI agents that can think, collaborate, and execute tasks across domains — from creative design to business strategy and scientific research.

Sumber Daya Arbit

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Arbit, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Arbit
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Arbit

Berapa nilai 1 Arbit pada tahun 2030?
Jika Arbit tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Arbit tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 06:55:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Arbit (ARBT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

USDX Stablecoin Anjlok ke $0,20, Elixir’s deUSD Ikut Kehilangan Peg Dolar AS

November 7, 2025

Wali Kota Miami Raup Untung 300% Setelah Digaji Pakai Bitcoin!

November 7, 2025

Ethereum Kalahkan Solana Berkat Lighter, TPS Tembus 24.000 per Detik!

November 7, 2025
Lihat Selengkapnya

Jelajahi Arbit Selengkapnya

ARBT USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada ARBT dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures ARBT USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Arbit (ARBT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Arbit secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ARBT/USDT
$0.003419
$0.003419$0.003419
+5.20%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.44
$22.44$22.44

+124.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00008642
$0.00008642$0.00008642

+1,628.40%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1446
$0.1446$0.1446

+189.20%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010188
$0.010188$0.010188

+154.70%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012271
$0.000012271$0.000012271

+104.51%

Flux

Flux

FLUX

$0.18709
$0.18709$0.18709

+71.12%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ARBT ke USD

Jumlah

ARBT
ARBT
USD
USD

1 ARBT = 0.003419 USD