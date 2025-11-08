Harga Arbit Hari Ini

Harga live Arbit (ARBT) hari ini adalah $ 0.003419, dengan perubahan 5.20% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ARBT ke USD saat ini adalah $ 0.003419 per ARBT.

Arbit saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- ARBT. Selama 24 jam terakhir, ARBT diperdagangkan antara $ 0.001701 (low) dan $ 0.023749 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, ARBT bergerak +1.03% dalam satu jam terakhir dan +241.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 380.21K.

Informasi Pasar Arbit (ARBT)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 380.21K$ 380.21K $ 380.21K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.42M$ 3.42M $ 3.42M Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Arbit saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 380.21K. Suplai beredar ARBT adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.42M.