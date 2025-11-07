Apa yang dimaksud dengan Cellana (CELLA)

Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language. Cellana is a community-owned decentralized exchange on the Aptos network that fosters DeFi growth through a sustainable liquidity incentives model. This innovative DEX is the first ever which use the Ve(3,3) Model in Move Language.

Tokenomi Cellana (CELLA)

Memahami tokenomi Cellana (CELLA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CELLA sekarang!

Sumber Daya Cellana

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cellana, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cellana Berapa nilai Cellana (CELLA) hari ini? Harga live CELLA dalam USD adalah 0.000568 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CELLA ke USD saat ini? $ 0.000568 . Berapa kapitalisasi pasar Cellana? Kapitalisasi pasar CELLA adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CELLA? Suplai beredar CELLA adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CELLA? CELLA mencapai harga ATH sebesar 0.06702129226350574 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CELLA? CELLA mencapai harga ATL 0.000578465706527507 USD . Berapa volume perdagangan CELLA? Volume perdagangan 24 jam live CELLA adalah $ 40.81K USD .

Perkembangan Industri Penting Cellana (CELLA)

