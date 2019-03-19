Analisis Teknis Celer Network (CELR) Hari Ini Halaman Analisis Celer Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CELR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Celer Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Celer Network (CELR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.001577 -- -6.14% -16.26% -43.66%

Indikator Teknikal Celer Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Celer Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 3 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.001574 0.001574 R2 0.001574 0.001573 R1 0.001573 0.001573 PP 0.001573 0.001573 S1 0.001572 0.001572 S2 0.001572 0.001572 S3 0.001571 0.001572

Sinyal Pasar Celer Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.65M $6.10 M $6.75 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Celer Network Aliran Masuk Bersih Harga CELRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.01 M 0.00 2026-07-26 -$0.01 M 0.00 2026-07-25 $0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.02 M 0.00 2026-07-23 -$0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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