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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Celer Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Celer Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Celer Network (CELR) Hari Ini

Analisis Teknis Celer Network (CELR) Hari Ini

Halaman Analisis Celer Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CELR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Celer Network di bawah ini.

Perubahan Harga Celer Network (CELR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.001577---6.14%-16.26%-43.66%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Celer Network

Indikator Teknikal Celer Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Celer Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 3
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 3Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.001574
0.001574
R2
0.001574
0.001573
R1
0.001573
0.001573
PP
0.001573
0.001573
S1
0.001572
0.001572
S2
0.001572
0.001572
S3
0.001571
0.001572

Sinyal Pasar Celer Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.65M
$6.10 M
$6.75 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Celer Network

Aliran Masuk BersihHarga CELRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.01 M0.00
2026-07-26-$0.01 M0.00
2026-07-25$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.02 M0.00
2026-07-23-$0.02 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Celer Network (CELR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Celer Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CELR/USDT
$0.001578
$0.001578$0.001578
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CELR = 0.001577 USD

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