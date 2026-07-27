Analisis Teknis CETUS (CETUS) Hari Ini Halaman Analisis CETUS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CETUS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CETUS di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga CETUS (CETUS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01777 -- -9.66% +4.46% -40.29%

Indikator Teknikal CETUS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CETUS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 3 Beli 20 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 1 Beli 12 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01776 0.01775 R2 0.01775 0.01775 R1 0.01775 0.01774 PP 0.01774 0.01774 S1 0.01773 0.01773 S2 0.01772 0.01772 S3 0.01771 0.01772

Sinyal Pasar CETUS Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $1.72 M $1.75 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.02 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal CETUS Aliran Masuk Bersih Harga CETUSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.01 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 $0.01 M 0.02 2026-07-24 -$0.03 M 0.02 2026-07-23 -$0.01 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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