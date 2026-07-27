Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CETUS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CETUS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang CETUS

Info Harga CETUS

Penjelasan CETUS

Situs Web Resmi CETUS

Tokenomi CETUS

Prakiraan Harga CETUS

Riwayat CETUS

Panduan Membeli CETUS

Konverter CETUS ke Mata Uang Fiat

Spot CETUS

Futures USDT-M CETUS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis CETUS (CETUS) Hari Ini

Analisis Teknis CETUS (CETUS) Hari Ini

Halaman Analisis CETUS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CETUS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CETUS di bawah ini.

Perubahan Harga CETUS (CETUS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01777---9.66%+4.46%-40.29%
Ketahui selengkapnya tentang Harga CETUS

Indikator Teknikal CETUS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CETUS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 3
Beli 20
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 1Beli 12
Indikator Teknis:Strong BuyJual 2Netral 2Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01776
0.01775
R2
0.01775
0.01775
R1
0.01775
0.01774
PP
0.01774
0.01774
S1
0.01773
0.01773
S2
0.01772
0.01772
S3
0.01771
0.01772

Sinyal Pasar CETUS

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.03M
$1.72 M
$1.75 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.02 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal CETUS

Aliran Masuk BersihHarga CETUSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.01 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25$0.01 M0.02
2026-07-24-$0.03 M0.02
2026-07-23-$0.01 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi CETUS Selengkapnya

Perdagangkan Pasar CETUS (CETUS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CETUS secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CETUS/USDT
$0.01776
$0.01776$0.01776
0.00%
0.00% (USDT)
CETUS/USDC
$0.01775
$0.01775$0.01775
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator CETUS ke USD

Jumlah

CETUS
CETUS
USD
USD

1 CETUS = 0.01777 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.