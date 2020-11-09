Analisis Teknis CONFLUX (CFX) Hari Ini Halaman Analisis CONFLUX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CFX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CONFLUX di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga CONFLUX (CFX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04286 -- -4.65% +1.75% -28.24%

Indikator Teknikal CONFLUX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CONFLUX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 2 Beli 8 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 0 Beli 5 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04303 0.04301 R2 0.04301 0.04299 R1 0.04298 0.04298 PP 0.04296 0.04296 S1 0.04292 0.04293 S2 0.0429 0.04292 S3 0.04286 0.0429

Sinyal Pasar CONFLUX Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.00M $12.55 M $12.55 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.26 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.24 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.07M Pembelian Aktif 7 Hari $0.57 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.64 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal CONFLUX Aliran Masuk Bersih Harga CFXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.04 2026-07-27 -$0.13 M 0.04 2026-07-26 -$0.06 M 0.04 2026-07-25 -$0.06 M 0.04 2026-07-24 -$0.13 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar CONFLUX (CFX) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CONFLUX secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam CFX / USDT $0.04288 $0.04288 $0.04288 0.00% 0.00% (USDT) Trade CFX / USDC $0.04287 $0.04287 $0.04287 0.00% 0.00% (USDT) Trade