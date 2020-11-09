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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CONFLUX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CONFLUX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis CONFLUX (CFX) Hari Ini

Analisis Teknis CONFLUX (CFX) Hari Ini

Halaman Analisis CONFLUX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CFX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CONFLUX di bawah ini.

Perubahan Harga CONFLUX (CFX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04286---4.65%+1.75%-28.24%
Ketahui selengkapnya tentang Harga CONFLUX

Indikator Teknikal CONFLUX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CONFLUX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 2
Beli 8
Moving Averages:JualJual 9Netral 0Beli 5
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04303
0.04301
R2
0.04301
0.04299
R1
0.04298
0.04298
PP
0.04296
0.04296
S1
0.04292
0.04293
S2
0.0429
0.04292
S3
0.04286
0.0429

Sinyal Pasar CONFLUX

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.00M
$12.55 M
$12.55 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.26 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.24 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.07M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.57 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.64 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal CONFLUX

Aliran Masuk BersihHarga CFXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.04
2026-07-27-$0.13 M0.04
2026-07-26-$0.06 M0.04
2026-07-25-$0.06 M0.04
2026-07-24-$0.13 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi CONFLUX Selengkapnya

Perdagangkan Pasar CONFLUX (CFX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CONFLUX secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CFX/USDT
$0.04288
$0.04288$0.04288
0.00%
0.00% (USDT)
CFX/USDC
$0.04287
$0.04287$0.04287
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CFX = 0.04286 USD

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