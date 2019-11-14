Analisis Teknis Nervos Network (CKB) Hari Ini Halaman Analisis Nervos Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CKB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Nervos Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Nervos Network (CKB) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0008669 -- -4.47% -7.53% -42.52%

Indikator Teknikal Nervos Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Nervos Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 12 Beli 12 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 6 Beli 8 Indikator Teknis : Netral Jual 2 Netral 6 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.000865 0.000865 R2 0.000865 0.000864 R1 0.000864 0.000864 PP 0.000864 0.000864 S1 0.000863 0.000863 S2 0.000863 0.000863 S3 0.000862 0.000863

Sinyal Pasar Nervos Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.35M $4.82 M $4.47 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.14 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Nervos Network Aliran Masuk Bersih Harga CKBUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.00 2026-07-27 -$0.06 M 0.00 2026-07-26 $0.05 M 0.00 2026-07-25 -$0.03 M 0.00 2026-07-24 -$0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Nervos Network (CKB) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Nervos Network secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam CKB / USDT $0.0008669 $0.0008669 $0.0008669 0.00% 0.00% (USDT) Trade CKB / USDC $0.0008652 $0.0008652 $0.0008652 0.00% 0.00% (USDT) Trade