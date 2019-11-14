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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Nervos Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Nervos Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Nervos Network (CKB) Hari Ini

Analisis Teknis Nervos Network (CKB) Hari Ini

Halaman Analisis Nervos Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CKB. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Nervos Network di bawah ini.

Perubahan Harga Nervos Network (CKB)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0008669---4.47%-7.53%-42.52%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Nervos Network

Indikator Teknikal Nervos Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Nervos Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 12
Beli 12
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 6Beli 8
Indikator Teknis:NetralJual 2Netral 6Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.000865
0.000865
R2
0.000865
0.000864
R1
0.000864
0.000864
PP
0.000864
0.000864
S1
0.000863
0.000863
S2
0.000863
0.000863
S3
0.000862
0.000863

Sinyal Pasar Nervos Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.35M
$4.82 M
$4.47 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.14 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Nervos Network

Aliran Masuk BersihHarga CKBUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.00
2026-07-27-$0.06 M0.00
2026-07-26$0.05 M0.00
2026-07-25-$0.03 M0.00
2026-07-24-$0.02 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Nervos Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Nervos Network (CKB) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Nervos Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CKB/USDT
$0.0008669
$0.0008669$0.0008669
0.00%
0.00% (USDT)
CKB/USDC
$0.0008652
$0.0008652$0.0008652
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CKB = 0.0008669 USD

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