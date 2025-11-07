BursaDEX+
Harga live Clover Finance hari ini adalah 0.011 USD. Lacak informasi harga aktual CLV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CLV dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Clover Finance(CLV)

$0.01101
+1.38%1D
USD
Grafik Harga Live Clover Finance (CLV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:19:48 (UTC+8)

Informasi Harga Clover Finance (CLV) (USD)

Harga aktual Clover Finance (CLV) adalah $ 0.011. Selama 24 jam terakhir, CLV diperdagangkan antara low $ 0.01083 dan high $ 0.01161, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCLV adalah $ 2.16773807, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.010339107471944681.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CLV telah berubah sebesar -0.37% selama 1 jam terakhir, +1.38% selama 24 jam, dan -8.79% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Clover Finance (CLV)

No.955

$ 13.47M
$ 13.47M$ 13.47M

$ 54.91K
$ 54.91K$ 54.91K

$ 22.00M
$ 22.00M$ 22.00M

1.22B
1.22B 1.22B

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2021-07-16 00:00:00

ETH

Kapitalisasi Pasar Clover Finance saat ini adalah $ 13.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.91K. Suplai beredar CLV adalah 1.22B, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.00M.

Riwayat Harga Clover Finance (CLV) USD

Pantau perubahan harga Clover Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001499+1.38%
30 Days$ -0.00604-35.45%
60 Hari$ -0.00899-44.98%
90 Hari$ -0.01121-50.48%
Perubahan Harga Clover Finance Hari Ini

Hari ini, CLV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001499 (+1.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Clover Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00604 (-35.45%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Clover Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CLV terlihat mengalami perubahan $ -0.00899 (-44.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Clover Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01121 (-50.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Clover Finance (CLV)?

Lihat halaman Riwayat Harga Clover Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Clover Finance (CLV)

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Clover Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Clover Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CLV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Clover Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Clover Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Clover Finance (USD)

Berapa nilai Clover Finance (CLV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Clover Finance (CLV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Clover Finance.

Cek prediksi harga Clover Finance sekarang!

Tokenomi Clover Finance (CLV)

Memahami tokenomi Clover Finance (CLV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CLV sekarang!

Cara membeli Clover Finance (CLV)

Ingin mengetahui cara membeli Clover Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Clover Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CLV ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Clover Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Clover Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Clover Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Clover Finance

Berapa nilai Clover Finance (CLV) hari ini?
Harga live CLV dalam USD adalah 0.011 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CLV ke USD saat ini?
Harga CLV ke USD saat ini adalah $ 0.011. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Clover Finance?
Kapitalisasi pasar CLV adalah $ 13.47M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CLV?
Suplai beredar CLV adalah 1.22B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CLV?
CLV mencapai harga ATH sebesar 2.16773807 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CLV?
CLV mencapai harga ATL 0.010339107471944681 USD.
Berapa volume perdagangan CLV?
Volume perdagangan 24 jam live CLV adalah $ 54.91K USD.
Akankah harga CLV naik lebih tinggi tahun ini?
CLV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:19:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

