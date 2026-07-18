Analisis Teknis COTI (COTI) Hari Ini Halaman Analisis COTI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COTI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis COTI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga COTI (COTI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.010388 -- +41.50% +22.81% -25.43%

Indikator Teknikal COTI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari COTI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 1 Beli 13 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 2 Netral 1 Beli 9 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.010583 0.010536 R2 0.010536 0.010503 R1 0.010495 0.010482 PP 0.010448 0.010448 S1 0.010407 0.010415 S2 0.01036 0.010394 S3 0.010319 0.01036

Sinyal Pasar COTI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 5.61M $13.45 M $7.85 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.06M Pembelian Aktif 3 Hari $1.71 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.77 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.05M Pembelian Aktif 7 Hari $1.78 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.83 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal COTI Aliran Masuk Bersih Harga COTIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.13 M 0.01 2026-07-27 $0.02 M 0.01 2026-07-26 -$0.01 M 0.01 2026-07-25 $0.00 M 0.01 2026-07-24 $0.00 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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