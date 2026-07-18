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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang COTI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang COTI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis COTI (COTI) Hari Ini

Analisis Teknis COTI (COTI) Hari Ini

Halaman Analisis COTI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COTI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis COTI di bawah ini.

Perubahan Harga COTI (COTI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.010388--+41.50%+22.81%-25.43%
Ketahui selengkapnya tentang Harga COTI

Indikator Teknikal COTI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari COTI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 1
Beli 13
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:Strong BuyJual 2Netral 1Beli 9
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.010583
0.010536
R2
0.010536
0.010503
R1
0.010495
0.010482
PP
0.010448
0.010448
S1
0.010407
0.010415
S2
0.01036
0.010394
S3
0.010319
0.01036

Sinyal Pasar COTI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
5.61M
$13.45 M
$7.85 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.71 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.77 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.78 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.83 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal COTI

Aliran Masuk BersihHarga COTIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.13 M0.01
2026-07-27$0.02 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi COTI Selengkapnya

Perdagangkan Pasar COTI (COTI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume COTI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
COTI/USDT
$0.010289
$0.010289$0.010289
0.00%
0.00% (USDT)
COTI/USDC
$0.010262
$0.010262$0.010262
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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COTI
USD
USD

1 COTI = 0.010388 USD

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