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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cronos, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Cronos, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Cronos (CRO) Hari Ini

Analisis Teknis Cronos (CRO) Hari Ini

Halaman Analisis Cronos menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CRO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cronos di bawah ini.

Perubahan Harga Cronos (CRO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.05648---1.95%+2.24%-18.23%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Cronos

Indikator Teknikal Cronos

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cronos di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 12
Netral 10
Beli 4
Moving Averages:JualJual 7Netral 4Beli 3
Indikator Teknis:NetralJual 5Netral 6Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.05652
0.0565
R2
0.0565
0.05648
R1
0.05649
0.05648
PP
0.05647
0.05647
S1
0.05645
0.05645
S2
0.05644
0.05645
S3
0.05642
0.05644

Sinyal Pasar Cronos

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.02M
$4.79 M
$4.82 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.32 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.39 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.39 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.43 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Cronos

Aliran Masuk BersihHarga CROUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.02 M0.06
2026-07-26$0.05 M0.06
2026-07-25-$0.10 M0.06
2026-07-24-$0.20 M0.06
2026-07-23-$0.04 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Cronos (CRO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Cronos secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CRO/USDT
$0.0565
$0.0565$0.0565
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CRO = 0.05648 USD

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