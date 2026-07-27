Analisis Teknis Cronos (CRO) Hari Ini Halaman Analisis Cronos menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CRO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Cronos di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Cronos (CRO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.05648 -- -1.95% +2.24% -18.23%

Indikator Teknikal Cronos

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Cronos di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 12 Netral 10 Beli 4 Moving Averages : Jual Jual 7 Netral 4 Beli 3 Indikator Teknis : Netral Jual 5 Netral 6 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.05652 0.0565 R2 0.0565 0.05648 R1 0.05649 0.05648 PP 0.05647 0.05647 S1 0.05645 0.05645 S2 0.05644 0.05645 S3 0.05642 0.05644

Sinyal Pasar Cronos Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.02M $4.79 M $4.82 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.06M Pembelian Aktif 3 Hari $0.32 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.39 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.04M Pembelian Aktif 7 Hari $1.39 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.43 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Cronos Aliran Masuk Bersih Harga CROUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.02 M 0.06 2026-07-26 $0.05 M 0.06 2026-07-25 -$0.10 M 0.06 2026-07-24 -$0.20 M 0.06 2026-07-23 -$0.04 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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