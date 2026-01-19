BursaDEX+
Harga live Crypto winter hari ini adalah 0.00463 USD. Kapitalisasi pasar CRYPTOWINTER adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual CRYPTOWINTER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Live 1 CRYPTOWINTER ke USD:

$0.00463
$0.00463
+363.00%1D
USD
Grafik Harga Live Crypto winter (CRYPTOWINTER)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 15:44:45 (UTC+8)

Harga Crypto winter Hari Ini

Harga live Crypto winter (CRYPTOWINTER) hari ini adalah $ 0.00463, dengan perubahan 363.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRYPTOWINTER ke USD saat ini adalah $ 0.00463 per CRYPTOWINTER.

Crypto winter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- CRYPTOWINTER. Selama 24 jam terakhir, CRYPTOWINTER diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.004777 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, CRYPTOWINTER bergerak +30.90% dalam satu jam terakhir dan +363.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 12.08K.

Informasi Pasar Crypto winter (CRYPTOWINTER)

--
----

$ 12.08K
$ 12.08K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar Crypto winter saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.08K. Suplai beredar CRYPTOWINTER adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Crypto winter USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001
$ 0.001
Low 24 Jam
$ 0.004777
$ 0.004777
High 24 Jam

$ 0.001
$ 0.001

$ 0.004777
$ 0.004777

--
----

--
----

+30.90%

+363.00%

+363.00%

+363.00%

Riwayat Harga Crypto winter (CRYPTOWINTER) USD

Pantau perubahan harga Crypto winter untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00363+363.00%
30 Days$ +0.00363+363.00%
60 Hari$ +0.00363+363.00%
90 Hari$ +0.00363+363.00%
Perubahan Harga Crypto winter Hari Ini

Hari ini, CRYPTOWINTER tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00363 (+363.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Crypto winter 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00363 (+363.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Crypto winter 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CRYPTOWINTER terlihat mengalami perubahan $ +0.00363 (+363.00%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Crypto winter 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00363 (+363.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Crypto winter (CRYPTOWINTER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Crypto winter sekarang.

Analisis AI untuk Crypto winter

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Crypto winter, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Crypto winter?

Harga musim dingin kripto dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan kepercayaan investor
2. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah
3. Adopsi institusional dan aliran investasi
4. Kondisi makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga
5. Perkembangan teknologi dan peningkatan jaringan
6. Volume perdagangan dan likuiditas
7. Liputan media dan persepsi publik
8. Ketidakpastian ekonomi global
9. Dinamika permintaan dan penawaran
10. Peristiwa dan berita utama di pasar

Mengapa orang ingin tahu harga Crypto winter hari ini?

Orang ingin mengetahui harga token Crypto Winter hari ini karena beberapa alasan: keputusan perdagangan, pengelolaan portofolio, penentuan waktu pasar untuk membeli/menjual, perencanaan strategi investasi, dan tetap mendapat informasi tentang nilai terkini dari kepemilikan mereka. Harga real-time membantu mengevaluasi tren dan volatilitas pasar.

Prediksi Harga untuk Crypto winter

Prediksi Harga Crypto winter (CRYPTOWINTER) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CRYPTOWINTER pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Crypto winter (CRYPTOWINTER) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Crypto winter berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Crypto winter yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga CRYPTOWINTER pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Crypto winter.

Cara membeli & berinvestasi Crypto winter di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Crypto winter? Pembelian CRYPTOWINTER dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Crypto winter. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Crypto winter (CRYPTOWINTER) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan Crypto winter akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli Crypto winter (CRYPTOWINTER)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Crypto winter

Dengan memiliki Crypto winter, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli Crypto winter (CRYPTOWINTER) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Sumber Daya Crypto winter

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Crypto winter, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 15:44:45 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Crypto winter (CRYPTOWINTER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya
01-17 23:48:56Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai $78,792 juta, terutama posisi short
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih

Crypto winter Berita Populer

ETH Terjebak di Zona Netral & Pepe Berdarah Merah, Stage 2 Burns ZKP Menunjukkan Potensi Breakout 7000x yang Masif

ETH Terjebak di Zona Netral & Pepe Berdarah Merah, Stage 2 Burns ZKP Menunjukkan Potensi Breakout 7000x yang Masif

January 19, 2026
Analisis Volume AVAX: 19 Januari 2026 Akumulasi atau Distribusi?

Analisis Volume AVAX: 19 Januari 2026 Akumulasi atau Distribusi?

January 19, 2026
Oshkosh Defense akan Memamerkan JLTV yang Telah Terbukti di Medan Perang pada Konferensi Kendaraan Lapis Baja Internasional

Oshkosh Defense akan Memamerkan JLTV yang Telah Terbukti di Medan Perang pada Konferensi Kendaraan Lapis Baja Internasional

January 19, 2026
Jelajahi Crypto winter Selengkapnya

CRYPTOWINTER USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada CRYPTOWINTER dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CRYPTOWINTER USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar Crypto winter (CRYPTOWINTER) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Crypto winter secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CRYPTOWINTER/USDT
$0.00463
$0.00463
+363.00%
0.00% (USDT)

$0.0000000

$0.00000

$0.006660

$1.560

$71.16

$0.006660

$1.560

$0.26471

$39.1750

$0.18233

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator CRYPTOWINTER ke USD

Jumlah

CRYPTOWINTER
CRYPTOWINTER
USD
USD

1 CRYPTOWINTER = 0.00462 USD