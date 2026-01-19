Harga Crypto winter Hari Ini

Harga live Crypto winter (CRYPTOWINTER) hari ini adalah $ 0.00463, dengan perubahan 363.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRYPTOWINTER ke USD saat ini adalah $ 0.00463 per CRYPTOWINTER.

Crypto winter saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- CRYPTOWINTER. Selama 24 jam terakhir, CRYPTOWINTER diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.004777 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, CRYPTOWINTER bergerak +30.90% dalam satu jam terakhir dan +363.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 12.08K.

Informasi Pasar Crypto winter (CRYPTOWINTER)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 12.08K$ 12.08K $ 12.08K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

