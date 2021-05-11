Analisis Teknis CASPER (CSPR) Hari Ini Halaman Analisis CASPER menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CSPR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CASPER di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga CASPER (CSPR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.001609 -- -8.06% -9.61% -45.05%

Indikator Teknikal CASPER

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CASPER di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 5 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 5 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.001609 0.001606 R2 0.001606 0.001603 R1 0.0016 0.001601 PP 0.001597 0.001597 S1 0.001591 0.001594 S2 0.001589 0.001592 S3 0.001582 0.001589

Sinyal Pasar CASPER Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.18M $0.75 M $0.93 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.05 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal CASPER Aliran Masuk Bersih Harga CSPRUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.04 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.03 M 0.00 2026-07-24 $0.07 M 0.00 2026-07-23 $0.02 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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