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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CASPER, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CASPER, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis CASPER (CSPR) Hari Ini

Analisis Teknis CASPER (CSPR) Hari Ini

Halaman Analisis CASPER menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CSPR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CASPER di bawah ini.

Perubahan Harga CASPER (CSPR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.001609---8.06%-9.61%-45.05%
Ketahui selengkapnya tentang Harga CASPER

Indikator Teknikal CASPER

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CASPER di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 5
Beli 10
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 5Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.001609
0.001606
R2
0.001606
0.001603
R1
0.0016
0.001601
PP
0.001597
0.001597
S1
0.001591
0.001594
S2
0.001589
0.001592
S3
0.001582
0.001589

Sinyal Pasar CASPER

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.18M
$0.75 M
$0.93 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.05 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal CASPER

Aliran Masuk BersihHarga CSPRUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.04 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.03 M0.00
2026-07-24$0.07 M0.00
2026-07-23$0.02 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CSPR/USDT
$0.001609
$0.001609$0.001609
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CSPR = 0.001609 USD

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