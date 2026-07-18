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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Convex Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Convex Finance, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Convex Finance (CVX) Hari Ini

Analisis Teknis Convex Finance (CVX) Hari Ini

Halaman Analisis Convex Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CVX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Convex Finance di bawah ini.

Perubahan Harga Convex Finance (CVX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.386--+13.42%+25.77%-19.70%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Convex Finance

Indikator Teknikal Convex Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Convex Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 4
Beli 19
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 4Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.3866
1.3853
R2
1.3853
1.3841
R1
1.3836
1.3834
PP
1.3823
1.3823
S1
1.3806
1.3811
S2
1.3793
1.3804
S3
1.3776
1.3793

Sinyal Pasar Convex Finance

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.19M
$1.47 M
$1.28 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.07M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.29 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.36 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.58 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.60 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Convex Finance

Aliran Masuk BersihHarga CVXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M1.38
2026-07-27$0.08 M1.34
2026-07-26$0.34 M1.32
2026-07-25$0.53 M1.32
2026-07-24$0.00 M1.21

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CVX/USDT
$1.388
$1.388$1.388
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CVX = 1.386 USD

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