Analisis Teknis Convex Finance (CVX) Hari Ini Halaman Analisis Convex Finance menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CVX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Convex Finance di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Convex Finance (CVX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.386 -- +13.42% +25.77% -19.70%

Indikator Teknikal Convex Finance

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Convex Finance di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 4 Beli 19 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 4 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.3866 1.3853 R2 1.3853 1.3841 R1 1.3836 1.3834 PP 1.3823 1.3823 S1 1.3806 1.3811 S2 1.3793 1.3804 S3 1.3776 1.3793

Sinyal Pasar Convex Finance Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.19M $1.47 M $1.28 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.07M Pembelian Aktif 3 Hari $0.29 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.36 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.58 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.60 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Convex Finance Aliran Masuk Bersih Harga CVXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 1.38 2026-07-27 $0.08 M 1.34 2026-07-26 $0.34 M 1.32 2026-07-25 $0.53 M 1.32 2026-07-24 $0.00 M 1.21 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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