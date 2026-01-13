Harga Dank Doge Hari Ini

Harga live Dank Doge (DANKDOGE) hari ini adalah $ 0.0000000000000695, dengan perubahan 1.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DANKDOGE ke USD saat ini adalah $ 0.0000000000000695 per DANKDOGE.

Dank Doge saat ini berada di peringkat #5251 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 0.00, dengan suplai yang beredar 0.00 DANKDOGE. Selama 24 jam terakhir, DANKDOGE diperdagangkan antara $ 0.0000000000000643 (low) dan $ 0.0000000000000792 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.000000000002005096, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000000000000041435.

Dalam kinerja jangka pendek, DANKDOGE bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -13.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 1.75K.

Informasi Pasar Dank Doge (DANKDOGE)

Peringkat No.5251 Kapitalisasi Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 Jam) $ 1.75K$ 1.75K $ 1.75K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 29.19K$ 29.19K $ 29.19K Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Suplai Maks. 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Total Suplai 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Tingkat Peredaran 0.00% Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Dank Doge saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.75K. Suplai beredar DANKDOGE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 420000000000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 29.19K.