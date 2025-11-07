BursaDEX+
Harga live DedaCoin hari ini adalah 0.0453 USD. Lacak informasi harga aktual DEDA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEDA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga DedaCoin(DEDA)

$0.0453
0.00%1D
Grafik Harga Live DedaCoin (DEDA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:36:37 (UTC+8)

Informasi Harga DedaCoin (DEDA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0389
Low 24 Jam
$ 0.0476
High 24 Jam

$ 0.0389
$ 0.0476
$ 2.0012066246202673
$ 0.11535013232278021
0.00%

0.00%

-20.11%

-20.11%

Harga aktual DedaCoin (DEDA) adalah $ 0.0453. Selama 24 jam terakhir, DEDA diperdagangkan antara low $ 0.0389 dan high $ 0.0476, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEDA adalah $ 2.0012066246202673, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.11535013232278021.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEDA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -20.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DedaCoin (DEDA)

No.8240

$ 0.00
$ 216.62
$ 115.06M
0.00
2,540,000,000
2,540,000,000
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar DedaCoin saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 216.62. Suplai beredar DEDA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 2540000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 115.06M.

Riwayat Harga DedaCoin (DEDA) USD

Pantau perubahan harga DedaCoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.2525-84.79%
60 Hari$ -0.0541-54.43%
90 Hari$ -0.3319-88.00%
Perubahan Harga DedaCoin Hari Ini

Hari ini, DEDA tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DedaCoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2525 (-84.79%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DedaCoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DEDA terlihat mengalami perubahan $ -0.0541 (-54.43%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DedaCoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3319 (-88.00%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DedaCoin (DEDA)?

Lihat halaman Riwayat Harga DedaCoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DedaCoin (DEDA)

DedaCoin is an innovative digital currency and financial ecosystem built on the Binance Smart Chain, designed to enhance the efficiency and security of digital transactions. Our platform offers a comprehensive suite of services, including digital payments, decentralized finance (DeFi) solutions. By leveraging the speed and transparency of blockchain technology, DedaCoin aims to provide users with a reliable and decentralized platform for managing their financial activities.

DedaCoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DedaCoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DEDA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DedaCoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DedaCoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DedaCoin (USD)

Berapa nilai DedaCoin (DEDA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DedaCoin (DEDA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DedaCoin.

Cek prediksi harga DedaCoin sekarang!

Tokenomi DedaCoin (DEDA)

Memahami tokenomi DedaCoin (DEDA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEDA sekarang!

Cara membeli DedaCoin (DEDA)

Ingin mengetahui cara membeli DedaCoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DedaCoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEDA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya DedaCoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DedaCoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DedaCoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DedaCoin

Berapa nilai DedaCoin (DEDA) hari ini?
Harga live DEDA dalam USD adalah 0.0453 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEDA ke USD saat ini?
Harga DEDA ke USD saat ini adalah $ 0.0453. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DedaCoin?
Kapitalisasi pasar DEDA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEDA?
Suplai beredar DEDA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEDA?
DEDA mencapai harga ATH sebesar 2.0012066246202673 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEDA?
DEDA mencapai harga ATL 0.11535013232278021 USD.
Berapa volume perdagangan DEDA?
Volume perdagangan 24 jam live DEDA adalah $ 216.62 USD.
Akankah harga DEDA naik lebih tinggi tahun ini?
DEDA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEDA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:36:37 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

