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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DEXE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DEXE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis DEXE (DEXE) Hari Ini

Analisis Teknis DEXE (DEXE) Hari Ini

Halaman Analisis DEXE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DEXE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DEXE di bawah ini.

Perubahan Harga DEXE (DEXE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.703---92.20%-87.67%-79.69%
Ketahui selengkapnya tentang Harga DEXE

Indikator Teknikal DEXE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DEXE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 3
Beli 16
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 1Beli 13
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2.6556
2.6543
R2
2.6543
2.6528
R1
2.6516
2.6518
PP
2.6503
2.6503
S1
2.6476
2.6488
S2
2.6463
2.6478
S3
2.6436
2.6463

Sinyal Pasar DEXE

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.50M
$6.59 M
$7.09 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.49M
Pembelian Aktif 3 Hari
$42.76 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$42.26 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.95M
Pembelian Aktif 7 Hari
$144.91 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$143.95 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal DEXE

Aliran Masuk BersihHarga DEXEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.03 M2.65
2026-07-27-$4.68 M2.67
2026-07-26-$4.39 M3.64
2026-07-25-$0.01 M4.27
2026-07-24-$1.60 M2.97

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi DEXE Selengkapnya

Perdagangkan Pasar DEXE (DEXE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume DEXE secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DEXE/USDT
$2.699
$2.699$2.699
0.00%
0.00% (USDT)
DEXE/BTC
$0.00004139
$0.00004139$0.00004139
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DEXE = 2.703 USD

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