Analisis Teknis DEXE (DEXE) Hari Ini Halaman Analisis DEXE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DEXE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DEXE di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga DEXE (DEXE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.703 -- -92.20% -87.67% -79.69%

Indikator Teknikal DEXE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DEXE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 3 Beli 16 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 1 Beli 13 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.6556 2.6543 R2 2.6543 2.6528 R1 2.6516 2.6518 PP 2.6503 2.6503 S1 2.6476 2.6488 S2 2.6463 2.6478 S3 2.6436 2.6463

Sinyal Pasar DEXE Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.50M $6.59 M $7.09 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.49M Pembelian Aktif 3 Hari $42.76 M Penjualan Aktif 3 Hari $42.26 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.95M Pembelian Aktif 7 Hari $144.91 M Penjualan Aktif 7 Hari $143.95 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal DEXE Aliran Masuk Bersih Harga DEXEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.03 M 2.65 2026-07-27 -$4.68 M 2.67 2026-07-26 -$4.39 M 3.64 2026-07-25 -$0.01 M 4.27 2026-07-24 -$1.60 M 2.97 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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