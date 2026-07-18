Analisis Teknis DODO (DODO) Hari Ini Halaman Analisis DODO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DODO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DODO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga DODO (DODO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01811 -- -1.79% +7.73% -6.94%

Indikator Teknikal DODO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DODO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 7 Netral 1 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01809 0.01808 R2 0.01808 0.01806 R1 0.01807 0.01806 PP 0.01805 0.01805 S1 0.01804 0.01803 S2 0.01802 0.01803 S3 0.01801 0.01802

Sinyal Pasar DODO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.25M $1.37 M $1.62 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.28 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.27 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $2.29 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.32 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal DODO Aliran Masuk Bersih Harga DODOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.02 2026-07-27 $0.02 M 0.02 2026-07-26 -$0.09 M 0.02 2026-07-25 -$0.13 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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