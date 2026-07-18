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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DODO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DODO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis DODO (DODO) Hari Ini

Analisis Teknis DODO (DODO) Hari Ini

Halaman Analisis DODO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DODO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DODO di bawah ini.

Perubahan Harga DODO (DODO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01811---1.79%+7.73%-6.94%
Ketahui selengkapnya tentang Harga DODO

Indikator Teknikal DODO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DODO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 7
Netral 1
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01809
0.01808
R2
0.01808
0.01806
R1
0.01807
0.01806
PP
0.01805
0.01805
S1
0.01804
0.01803
S2
0.01802
0.01803
S3
0.01801
0.01802

Sinyal Pasar DODO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.25M
$1.37 M
$1.62 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.28 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.27 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.29 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.32 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal DODO

Aliran Masuk BersihHarga DODOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.02
2026-07-27$0.02 M0.02
2026-07-26-$0.09 M0.02
2026-07-25-$0.13 M0.02
2026-07-24$0.00 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DODO/USDT
$0.01811
$0.01811$0.01811
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DODO = 0.01811 USD

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