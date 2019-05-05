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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Polkadot, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Polkadot, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Polkadot (DOT) Hari Ini

Analisis Teknis Polkadot (DOT) Hari Ini

Halaman Analisis Polkadot menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DOT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Polkadot di bawah ini.

Perubahan Harga Polkadot (DOT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.7955---3.51%-4.69%-35.59%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Polkadot

Indikator Teknikal Polkadot

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Polkadot di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 8
Beli 13
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 2Beli 10
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 6Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.7947
0.7947
R2
0.7947
0.7946
R1
0.7946
0.7946
PP
0.7946
0.7946
S1
0.7945
0.7945
S2
0.7945
0.7945
S3
0.7944
0.7945

Sinyal Pasar Polkadot

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.05M
$8.19 M
$9.24 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.47M
Pembelian Aktif 3 Hari
$31.68 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$31.20 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
1.36M
Pembelian Aktif 7 Hari
$43.09 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$41.73 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Polkadot

Aliran Masuk BersihHarga DOTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.24 M0.80
2026-07-27-$0.39 M0.79
2026-07-26$0.36 M0.82
2026-07-25-$0.25 M0.82
2026-07-24-$0.16 M0.80

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Polkadot Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Polkadot (DOT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Polkadot secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DOT/USDT
$0.7955
$0.7955$0.7955
0.00%
0.00% (USDT)
DOT/USDC
$0.7947
$0.7947$0.7947
0.00%
0.00% (USDT)
DOT/BTC
$0.00001224
$0.00001224$0.00001224
0.00%
0.00% (USDT)
DOT/USD1
$0.7947
$0.7947$0.7947
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DOT = 0.7955 USD

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