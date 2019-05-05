Analisis Teknis Polkadot (DOT) Hari Ini Halaman Analisis Polkadot menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DOT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Polkadot di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Polkadot (DOT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.7955 -- -3.51% -4.69% -35.59%

Indikator Teknikal Polkadot

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Polkadot di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 8 Beli 13 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 6 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.7947 0.7947 R2 0.7947 0.7946 R1 0.7946 0.7946 PP 0.7946 0.7946 S1 0.7945 0.7945 S2 0.7945 0.7945 S3 0.7944 0.7945

Sinyal Pasar Polkadot Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.05M $8.19 M $9.24 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.47M Pembelian Aktif 3 Hari $31.68 M Penjualan Aktif 3 Hari $31.20 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 1.36M Pembelian Aktif 7 Hari $43.09 M Penjualan Aktif 7 Hari $41.73 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Polkadot Aliran Masuk Bersih Harga DOTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.24 M 0.80 2026-07-27 -$0.39 M 0.79 2026-07-26 $0.36 M 0.82 2026-07-25 -$0.25 M 0.82 2026-07-24 -$0.16 M 0.80 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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