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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang EDU Coin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang EDU Coin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis EDU Coin (EDU) Hari Ini

Analisis Teknis EDU Coin (EDU) Hari Ini

Halaman Analisis EDU Coin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EDU. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis EDU Coin di bawah ini.

Perubahan Harga EDU Coin (EDU)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.03208--+7.57%+12.52%-31.41%
Ketahui selengkapnya tentang Harga EDU Coin

Indikator Teknikal EDU Coin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari EDU Coin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 9
Netral 3
Beli 14
Moving Averages:Strong BuyJual 2Netral 2Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 1Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.032
0.032
R2
0.032
0.03199
R1
0.03199
0.03199
PP
0.03199
0.03199
S1
0.03198
0.03198
S2
0.03198
0.03198
S3
0.03197
0.03198

Sinyal Pasar EDU Coin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.50M
$7.70 M
$8.20 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.39 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.42 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.98 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.94 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal EDU Coin

Aliran Masuk BersihHarga EDUUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.03
2026-07-27-$0.06 M0.03
2026-07-26-$0.01 M0.03
2026-07-25$0.16 M0.03
2026-07-24$0.05 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi EDU Coin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar EDU Coin (EDU) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume EDU Coin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
EDU/USDT
$0.03206
$0.03206$0.03206
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 EDU = 0.03207 USD

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