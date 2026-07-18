Analisis Teknis EDU Coin (EDU) Hari Ini Halaman Analisis EDU Coin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EDU. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis EDU Coin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga EDU Coin (EDU) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.03208 -- +7.57% +12.52% -31.41%

Indikator Teknikal EDU Coin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari EDU Coin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 9 Netral 3 Beli 14 Moving Averages : Strong Buy Jual 2 Netral 2 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 1 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.032 0.032 R2 0.032 0.03199 R1 0.03199 0.03199 PP 0.03199 0.03199 S1 0.03198 0.03198 S2 0.03198 0.03198 S3 0.03197 0.03198

Sinyal Pasar EDU Coin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.50M $7.70 M $8.20 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.39 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.42 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.98 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.94 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal EDU Coin Aliran Masuk Bersih Harga EDUUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 -$0.06 M 0.03 2026-07-26 -$0.01 M 0.03 2026-07-25 $0.16 M 0.03 2026-07-24 $0.05 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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