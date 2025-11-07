Apa yang dimaksud dengan Egg Smash (EGSM)

EGG adalah permainan mini interaktif yang dibangun di Telegram, menawarkan pengguna pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat dengan integrasi blockchain. EGG adalah permainan mini interaktif yang dibangun di Telegram, menawarkan pengguna pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat dengan integrasi blockchain.

Egg Smash tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Egg Smash Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa EGSM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Egg Smash di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Egg Smash dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Egg Smash (USD)

Berapa nilai Egg Smash (EGSM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Egg Smash (EGSM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Egg Smash.

Cek prediksi harga Egg Smash sekarang!

Tokenomi Egg Smash (EGSM)

Memahami tokenomi Egg Smash (EGSM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EGSM sekarang!

Cara membeli Egg Smash (EGSM)

Ingin mengetahui cara membeli Egg Smash? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Egg Smash di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EGSM ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Egg Smash

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Egg Smash, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Egg Smash Berapa nilai Egg Smash (EGSM) hari ini? Harga live EGSM dalam USD adalah 0.00000104 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EGSM ke USD saat ini? $ 0.00000104 . Cobalah Harga EGSM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Egg Smash? Kapitalisasi pasar EGSM adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EGSM? Suplai beredar EGSM adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EGSM? EGSM mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EGSM? EGSM mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan EGSM? Volume perdagangan 24 jam live EGSM adalah $ 784.62 USD . Akankah harga EGSM naik lebih tinggi tahun ini? EGSM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EGSM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Egg Smash (EGSM)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi