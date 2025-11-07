Apa yang dimaksud dengan Enjinstarter (EJS)

EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure

Enjinstarter tersedia di MEXC



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa EJS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Enjinstarter di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Enjinstarter dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Enjinstarter (USD)

Berapa nilai Enjinstarter (EJS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Enjinstarter (EJS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Enjinstarter.

Cek prediksi harga Enjinstarter sekarang!

Tokenomi Enjinstarter (EJS)

Memahami tokenomi Enjinstarter (EJS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EJS sekarang!

Cara membeli Enjinstarter (EJS)

Ingin mengetahui cara membeli Enjinstarter? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Enjinstarter di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EJS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Enjinstarter

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Enjinstarter, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Enjinstarter Berapa nilai Enjinstarter (EJS) hari ini? Harga live EJS dalam USD adalah 0.00004208 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga EJS ke USD saat ini? $ 0.00004208 . Cobalah Harga EJS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Enjinstarter? Kapitalisasi pasar EJS adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar EJS? Suplai beredar EJS adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) EJS? EJS mencapai harga ATH sebesar 1.1117755395336668 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) EJS? EJS mencapai harga ATL 0.000030159679581054 USD . Berapa volume perdagangan EJS? Volume perdagangan 24 jam live EJS adalah $ 56.91K USD . Akankah harga EJS naik lebih tinggi tahun ini? EJS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EJS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

