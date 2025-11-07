BursaDEX+
Harga live Enjinstarter hari ini adalah 0.00004208 USD. Lacak informasi harga aktual EJS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EJS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 EJS ke USD:

$0.00004201
-1.89%1D
USD
Grafik Harga Live Enjinstarter (EJS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:39:27 (UTC+8)

Informasi Harga Enjinstarter (EJS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004081
Low 24 Jam
$ 0.00004344
High 24 Jam

$ 0.00004081
$ 0.00004344
$ 1.1117755395336668
$ 0.000030159679581054
-1.73%

-1.89%

-16.10%

-16.10%

Harga aktual Enjinstarter (EJS) adalah $ 0.00004208. Selama 24 jam terakhir, EJS diperdagangkan antara low $ 0.00004081 dan high $ 0.00004344, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEJS adalah $ 1.1117755395336668, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000030159679581054.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EJS telah berubah sebesar -1.73% selama 1 jam terakhir, -1.89% selama 24 jam, dan -16.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Enjinstarter (EJS)

No.6681

$ 0.00
$ 56.91K
$ 210.40K
0.00
5,000,000,000
4,935,472,054.28
0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Enjinstarter saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.91K. Suplai beredar EJS adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 4935472054.28. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 210.40K.

Riwayat Harga Enjinstarter (EJS) USD

Pantau perubahan harga Enjinstarter untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000008093-1.89%
30 Days$ -0.00000565-11.84%
60 Hari$ -0.00001637-28.01%
90 Hari$ -0.00006264-59.82%
Perubahan Harga Enjinstarter Hari Ini

Hari ini, EJS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000008093 (-1.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Enjinstarter 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000565 (-11.84%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Enjinstarter 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, EJS terlihat mengalami perubahan $ -0.00001637 (-28.01%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Enjinstarter 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00006264 (-59.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Enjinstarter (EJS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Enjinstarter sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Enjinstarter (EJS)

EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure

Enjinstarter tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Enjinstarter Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa EJS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Enjinstarter di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Enjinstarter dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Enjinstarter (USD)

Berapa nilai Enjinstarter (EJS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Enjinstarter (EJS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Enjinstarter.

Cek prediksi harga Enjinstarter sekarang!

Tokenomi Enjinstarter (EJS)

Memahami tokenomi Enjinstarter (EJS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EJS sekarang!

Cara membeli Enjinstarter (EJS)

Ingin mengetahui cara membeli Enjinstarter? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Enjinstarter di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

EJS ke Mata Uang Lokal

1 Enjinstarter(EJS) ke VND
1.1073352
1 Enjinstarter(EJS) ke AUD
A$0.0000648032
1 Enjinstarter(EJS) ke GBP
0.0000319808
1 Enjinstarter(EJS) ke EUR
0.0000361888
1 Enjinstarter(EJS) ke USD
$0.00004208
1 Enjinstarter(EJS) ke MYR
RM0.0001754736
1 Enjinstarter(EJS) ke TRY
0.001775776
1 Enjinstarter(EJS) ke JPY
¥0.00643824
1 Enjinstarter(EJS) ke ARS
ARS$0.0610736496
1 Enjinstarter(EJS) ke RUB
0.003419
1 Enjinstarter(EJS) ke INR
0.0037312336
1 Enjinstarter(EJS) ke IDR
Rp0.7013330528
1 Enjinstarter(EJS) ke PHP
0.0024835616
1 Enjinstarter(EJS) ke EGP
￡E.0.0019899632
1 Enjinstarter(EJS) ke BRL
R$0.000225128
1 Enjinstarter(EJS) ke CAD
C$0.0000593328
1 Enjinstarter(EJS) ke BDT
0.0051341808
1 Enjinstarter(EJS) ke NGN
0.0605463872
1 Enjinstarter(EJS) ke COP
$0.1612257328
1 Enjinstarter(EJS) ke ZAR
R.0.0007309296
1 Enjinstarter(EJS) ke UAH
0.0017698848
1 Enjinstarter(EJS) ke TZS
T.Sh.0.10339056
1 Enjinstarter(EJS) ke VES
Bs0.00955216
1 Enjinstarter(EJS) ke CLP
$0.03968144
1 Enjinstarter(EJS) ke PKR
Rs0.0118934912
1 Enjinstarter(EJS) ke KZT
0.0221353424
1 Enjinstarter(EJS) ke THB
฿0.0013625504
1 Enjinstarter(EJS) ke TWD
NT$0.0013036384
1 Enjinstarter(EJS) ke AED
د.إ0.0001544336
1 Enjinstarter(EJS) ke CHF
Fr0.000033664
1 Enjinstarter(EJS) ke HKD
HK$0.0003269616
1 Enjinstarter(EJS) ke AMD
֏0.016091392
1 Enjinstarter(EJS) ke MAD
.د.م0.000391344
1 Enjinstarter(EJS) ke MXN
$0.0007818464
1 Enjinstarter(EJS) ke SAR
ريال0.0001578
1 Enjinstarter(EJS) ke ETB
Br0.0064756912
1 Enjinstarter(EJS) ke KES
KSh0.0054342112
1 Enjinstarter(EJS) ke JOD
د.أ0.00002983472
1 Enjinstarter(EJS) ke PLN
0.0001548544
1 Enjinstarter(EJS) ke RON
лв0.000185152
1 Enjinstarter(EJS) ke SEK
kr0.0004027056
1 Enjinstarter(EJS) ke BGN
лв0.0000711152
1 Enjinstarter(EJS) ke HUF
Ft0.0140875424
1 Enjinstarter(EJS) ke CZK
0.0008874672
1 Enjinstarter(EJS) ke KWD
د.ك0.00001287648
1 Enjinstarter(EJS) ke ILS
0.0001376016
1 Enjinstarter(EJS) ke BOB
Bs0.000290352
1 Enjinstarter(EJS) ke AZN
0.000071536
1 Enjinstarter(EJS) ke TJS
SM0.0003879776
1 Enjinstarter(EJS) ke GEL
0.0001140368
1 Enjinstarter(EJS) ke AOA
Kz0.0385701072
1 Enjinstarter(EJS) ke BHD
.د.ب0.00001586416
1 Enjinstarter(EJS) ke BMD
$0.00004208
1 Enjinstarter(EJS) ke DKK
kr0.0002722576
1 Enjinstarter(EJS) ke HNL
L0.0011083872
1 Enjinstarter(EJS) ke MUR
0.0019331552
1 Enjinstarter(EJS) ke NAD
$0.0007309296
1 Enjinstarter(EJS) ke NOK
kr0.0004287952
1 Enjinstarter(EJS) ke NZD
$0.0000744816
1 Enjinstarter(EJS) ke PAB
B/.0.00004208
1 Enjinstarter(EJS) ke PGK
K0.000176736
1 Enjinstarter(EJS) ke QAR
ر.ق0.0001531712
1 Enjinstarter(EJS) ke RSD
дин.0.0042740656
1 Enjinstarter(EJS) ke UZS
soʻm0.5069878352
1 Enjinstarter(EJS) ke ALL
L0.003528408
1 Enjinstarter(EJS) ke ANG
ƒ0.0000753232
1 Enjinstarter(EJS) ke AWG
ƒ0.000075744
1 Enjinstarter(EJS) ke BBD
$0.00008416
1 Enjinstarter(EJS) ke BAM
KM0.0000711152
1 Enjinstarter(EJS) ke BIF
Fr0.12409392
1 Enjinstarter(EJS) ke BND
$0.000054704
1 Enjinstarter(EJS) ke BSD
$0.00004208
1 Enjinstarter(EJS) ke JMD
$0.006747528
1 Enjinstarter(EJS) ke KHR
0.1689958048
1 Enjinstarter(EJS) ke KMF
Fr0.0176736
1 Enjinstarter(EJS) ke LAK
0.9147825904
1 Enjinstarter(EJS) ke LKR
රු0.0128289296
1 Enjinstarter(EJS) ke MDL
L0.00071536
1 Enjinstarter(EJS) ke MGA
Ar0.18954936
1 Enjinstarter(EJS) ke MOP
P0.00033664
1 Enjinstarter(EJS) ke MVR
0.000648032
1 Enjinstarter(EJS) ke MWK
MK0.0730555088
1 Enjinstarter(EJS) ke MZN
MT0.002691016
1 Enjinstarter(EJS) ke NPR
रु0.005962736
1 Enjinstarter(EJS) ke PYG
0.29843136
1 Enjinstarter(EJS) ke RWF
Fr0.06105808
1 Enjinstarter(EJS) ke SBD
$0.0003463184
1 Enjinstarter(EJS) ke SCR
0.00058912
1 Enjinstarter(EJS) ke SRD
$0.00162008
1 Enjinstarter(EJS) ke SVC
$0.0003677792
1 Enjinstarter(EJS) ke SZL
L0.0007305088
1 Enjinstarter(EJS) ke TMT
m0.00014728
1 Enjinstarter(EJS) ke TND
د.ت0.00012451472
1 Enjinstarter(EJS) ke TTD
$0.0002848816
1 Enjinstarter(EJS) ke UGX
Sh0.14711168
1 Enjinstarter(EJS) ke XAF
Fr0.02390144
1 Enjinstarter(EJS) ke XCD
$0.000113616
1 Enjinstarter(EJS) ke XOF
Fr0.02390144
1 Enjinstarter(EJS) ke XPF
Fr0.00433424
1 Enjinstarter(EJS) ke BWP
P0.000565976
1 Enjinstarter(EJS) ke BZD
$0.0000845808
1 Enjinstarter(EJS) ke CVE
$0.0040329472
1 Enjinstarter(EJS) ke DJF
Fr0.00744816
1 Enjinstarter(EJS) ke DOP
$0.0027061648
1 Enjinstarter(EJS) ke DZD
د.ج0.0054905984
1 Enjinstarter(EJS) ke FJD
$0.0000959424
1 Enjinstarter(EJS) ke GNF
Fr0.3658856
1 Enjinstarter(EJS) ke GTQ
Q0.0003223328
1 Enjinstarter(EJS) ke GYD
$0.0088014528
1 Enjinstarter(EJS) ke ISK
kr0.00530208

Sumber Daya Enjinstarter

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Enjinstarter, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Enjinstarter
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Enjinstarter

Berapa nilai Enjinstarter (EJS) hari ini?
Harga live EJS dalam USD adalah 0.00004208 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EJS ke USD saat ini?
Harga EJS ke USD saat ini adalah $ 0.00004208. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Enjinstarter?
Kapitalisasi pasar EJS adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EJS?
Suplai beredar EJS adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EJS?
EJS mencapai harga ATH sebesar 1.1117755395336668 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EJS?
EJS mencapai harga ATL 0.000030159679581054 USD.
Berapa volume perdagangan EJS?
Volume perdagangan 24 jam live EJS adalah $ 56.91K USD.
Akankah harga EJS naik lebih tinggi tahun ini?
EJS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EJS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Enjinstarter (EJS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

