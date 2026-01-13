Harga PowerLink Hari Ini

Harga live PowerLink (PLK) hari ini adalah $ 0.0000108, dengan perubahan 10.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PLK ke USD saat ini adalah $ 0.0000108 per PLK.

PowerLink saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- PLK. Selama 24 jam terakhir, PLK diperdagangkan antara $ 0.0000087 (low) dan $ 0.0000128 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, PLK bergerak -14.97% dalam satu jam terakhir dan -2.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 3.81M.

Informasi Pasar PowerLink (PLK)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 108.00K$ 108.00K $ 108.00K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar PowerLink saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.81M. Suplai beredar PLK adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 108.00K.