Analisis Teknis FET (FET) Hari Ini Halaman Analisis FET menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FET. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FET di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga FET (FET) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1486 -- -3.51% -14.06% -24.27%

Indikator Teknikal FET

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FET di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 1 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1486 0.1486 R2 0.1486 0.1485 R1 0.1485 0.1485 PP 0.1485 0.1485 S1 0.1484 0.1484 S2 0.1484 0.1484 S3 0.1483 0.1484

Sinyal Pasar FET Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.09M $13.11 M $12.02 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.19M Pembelian Aktif 3 Hari $9.22 M Penjualan Aktif 3 Hari $9.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.55M Pembelian Aktif 7 Hari $17.83 M Penjualan Aktif 7 Hari $17.28 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal FET Aliran Masuk Bersih Harga FETUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.31 M 0.15 2026-07-27 -$1.07 M 0.15 2026-07-26 $0.31 M 0.16 2026-07-25 -$0.09 M 0.15 2026-07-24 -$0.02 M 0.15 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar FET (FET) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FET secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam FET / USDT $0.1485 $0.1485 $0.1485 0.00% 0.00% (USDT) Trade FET / USDC $0.1485 $0.1485 $0.1485 0.00% 0.00% (USDT) Trade