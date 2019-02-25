Beli KriptoPasarSpotFutures OILCXMTTabunganPusat AcaraHub Hadiah
Lainnya
Daftar
Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FET, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FET, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

Selengkapnya Tentang FET

Info Harga FET

Penjelasan FET

Whitepaper FET

Situs Web Resmi FET

Tokenomi FET

Prakiraan Harga FET

Riwayat FET

Panduan Membeli FET

Konverter FET ke Mata Uang Fiat

Spot FET

Futures USDT-M FET

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Analisis Teknis FET (FET) Hari Ini

Analisis Teknis FET (FET) Hari Ini

Halaman Analisis FET menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FET. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FET di bawah ini.

Perubahan Harga FET (FET)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1486---3.51%-14.06%-24.27%
Ketahui selengkapnya tentang Harga FET

Indikator Teknikal FET

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FET di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 17
Netral 1
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1486
0.1486
R2
0.1486
0.1485
R1
0.1485
0.1485
PP
0.1485
0.1485
S1
0.1484
0.1484
S2
0.1484
0.1484
S3
0.1483
0.1484

Sinyal Pasar FET

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.09M
$13.11 M
$12.02 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.19M
Pembelian Aktif 3 Hari
$9.22 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$9.04 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.55M
Pembelian Aktif 7 Hari
$17.83 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$17.28 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal FET

Aliran Masuk BersihHarga FETUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.31 M0.15
2026-07-27-$1.07 M0.15
2026-07-26$0.31 M0.16
2026-07-25-$0.09 M0.15
2026-07-24-$0.02 M0.15

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi FET Selengkapnya

Perdagangkan Pasar FET (FET) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FET secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FET/USDT
$0.1485
$0.1485$0.1485
0.00%
0.00% (USDT)
FET/USDC
$0.1485
$0.1485$0.1485
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator FET ke USD

Jumlah

FET
FET
USD
USD

1 FET = 0.1486 USD

Analisis Teknis Kripto Lainnya

Telusuri analisis harga mata uang kripto lainnya yang sedang tren.