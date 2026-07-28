Analisis Teknis FLOKI (FLOKI) Hari Ini Halaman Analisis FLOKI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FLOKI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FLOKI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga FLOKI (FLOKI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.00002072 -- -3.27% -4.26% -35.09%

Indikator Teknikal FLOKI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FLOKI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 3 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 3 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00002069 0.00002069 R2 0.00002069 0.00002068 R1 0.00002068 0.00002068 PP 0.00002068 0.00002068 S1 0.00002067 0.00002067 S2 0.00002067 0.00002067 S3 0.00002066 0.00002067

Sinyal Pasar FLOKI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.18M $16.88 M $18.06 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.22M Pembelian Aktif 3 Hari $3.53 M Penjualan Aktif 3 Hari $3.75 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $5.63 M Penjualan Aktif 7 Hari $5.62 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal FLOKI Aliran Masuk Bersih Harga FLOKIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.13 M 0.00 2026-07-27 -$0.04 M 0.00 2026-07-26 $0.16 M 0.00 2026-07-25 $0.11 M 0.00 2026-07-24 $0.09 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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