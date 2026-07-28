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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FLOKI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FLOKI, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis FLOKI (FLOKI) Hari Ini

Analisis Teknis FLOKI (FLOKI) Hari Ini

Halaman Analisis FLOKI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FLOKI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FLOKI di bawah ini.

Perubahan Harga FLOKI (FLOKI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.00002072---3.27%-4.26%-35.09%
Ketahui selengkapnya tentang Harga FLOKI

Indikator Teknikal FLOKI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FLOKI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 18
Netral 3
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 3Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00002069
0.00002069
R2
0.00002069
0.00002068
R1
0.00002068
0.00002068
PP
0.00002068
0.00002068
S1
0.00002067
0.00002067
S2
0.00002067
0.00002067
S3
0.00002066
0.00002067

Sinyal Pasar FLOKI

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.18M
$16.88 M
$18.06 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.22M
Pembelian Aktif 3 Hari
$3.53 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$3.75 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$5.63 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$5.62 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal FLOKI

Aliran Masuk BersihHarga FLOKIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.13 M0.00
2026-07-27-$0.04 M0.00
2026-07-26$0.16 M0.00
2026-07-25$0.11 M0.00
2026-07-24$0.09 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi FLOKI Selengkapnya

Perdagangkan Pasar FLOKI (FLOKI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FLOKI secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FLOKI/USDT
$0.00002072
$0.00002072$0.00002072
0.00%
0.00% (USDT)
FLOKI/USDC
$0.00002071
$0.00002071$0.00002071
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

Kalkulator FLOKI ke USD

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FLOKI
FLOKI
USD
USD

1 FLOKI = 0.00002072 USD

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