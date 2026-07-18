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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FLOW, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FLOW, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis FLOW (FLOW) Hari Ini

Analisis Teknis FLOW (FLOW) Hari Ini

Halaman Analisis FLOW menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FLOW. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FLOW di bawah ini.

Perubahan Harga FLOW (FLOW)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02443---3.60%-8.34%-42.10%
Ketahui selengkapnya tentang Harga FLOW

Indikator Teknikal FLOW

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FLOW di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 14
Netral 2
Beli 10
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 1Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02445
0.02444
R2
0.02444
0.02444
R1
0.02444
0.02444
PP
0.02443
0.02443
S1
0.02443
0.02443
S2
0.02442
0.02443
S3
0.02442
0.02442

Sinyal Pasar FLOW

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.78M
$2.22 M
$2.99 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.06 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.07 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.20 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.21 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal FLOW

Aliran Masuk BersihHarga FLOWUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.02
2026-07-27-$0.01 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.03
2026-07-25-$0.04 M0.03
2026-07-24-$0.02 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar FLOW (FLOW) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FLOW/USDT
$0.02443
$0.02443$0.02443
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 FLOW = 0.02443 USD

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