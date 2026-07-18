Analisis Teknis FLOW (FLOW) Hari Ini Halaman Analisis FLOW menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FLOW. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FLOW di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga FLOW (FLOW) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02443 -- -3.60% -8.34% -42.10%

Indikator Teknikal FLOW

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari FLOW di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 14 Netral 2 Beli 10 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 1 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02445 0.02444 R2 0.02444 0.02444 R1 0.02444 0.02444 PP 0.02443 0.02443 S1 0.02443 0.02443 S2 0.02442 0.02443 S3 0.02442 0.02442

Sinyal Pasar FLOW Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.78M $2.22 M $2.99 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.06 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.07 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.20 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.21 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal FLOW Aliran Masuk Bersih Harga FLOWUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.02 2026-07-27 -$0.01 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.03 2026-07-25 -$0.04 M 0.03 2026-07-24 -$0.02 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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