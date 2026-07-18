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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FTX Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang FTX Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis FTX Token (FTT) Hari Ini

Analisis Teknis FTX Token (FTT) Hari Ini

Halaman Analisis FTX Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari FTT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis FTX Token di bawah ini.

Perubahan Harga FTX Token (FTT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2061---1.58%-12.27%-29.54%
Ketahui selengkapnya tentang Harga FTX Token

Aliran Modal FTX Token

Aliran Masuk BersihHarga FTTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.21
2026-07-27-$0.01 M0.21
2026-07-26$0.01 M0.21
2026-07-25-$0.03 M0.20
2026-07-24$0.00 M0.21

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi FTX Token Selengkapnya

Perdagangkan Pasar FTX Token (FTT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume FTX Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
FTT/USDT
$0.2059
$0.2059$0.2059
0.00%
0.00% (USDT)
FTT/USDC
$0.2059
$0.2059$0.2059
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 FTT = 0.2061 USD

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