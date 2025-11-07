BursaDEX+
Harga live GCOTI hari ini adalah 0.00485 USD. Lacak informasi harga aktual GCOTI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GCOTI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GCOTI

Info Harga GCOTI

Penjelasan GCOTI

Whitepaper GCOTI

Situs Web Resmi GCOTI

Tokenomi GCOTI

Prakiraan Harga GCOTI

Riwayat GCOTI

Panduan Membeli GCOTI

Konverter GCOTI ke Mata Uang Fiat

Spot GCOTI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GCOTI

Harga GCOTI(GCOTI)

Harga Live 1 GCOTI ke USD:

$0.00485
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live GCOTI (GCOTI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:40:48 (UTC+8)

Informasi Harga GCOTI (GCOTI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00338
Low 24 Jam
$ 0.00485
High 24 Jam

$ 0.00338
$ 0.00485
$ 0.1540755162987332
$ 0.003573140491441281
0.00%

0.00%

-7.62%

-7.62%

Harga aktual GCOTI (GCOTI) adalah $ 0.00485. Selama 24 jam terakhir, GCOTI diperdagangkan antara low $ 0.00338 dan high $ 0.00485, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGCOTI adalah $ 0.1540755162987332, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003573140491441281.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GCOTI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -7.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GCOTI (GCOTI)

No.5361

$ 0.00
$ 96.26
$ 4.85M
0.00
1,000,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar GCOTI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 96.26. Suplai beredar GCOTI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.85M.

Riwayat Harga GCOTI (GCOTI) USD

Pantau perubahan harga GCOTI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0025-34.02%
60 Hari$ -0.00616-55.95%
90 Hari$ -0.00644-57.05%
Perubahan Harga GCOTI Hari Ini

Hari ini, GCOTI tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GCOTI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0025 (-34.02%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GCOTI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GCOTI terlihat mengalami perubahan $ -0.00616 (-55.95%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GCOTI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00644 (-57.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GCOTI (GCOTI)?

Lihat halaman Riwayat Harga GCOTI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GCOTI (GCOTI)

COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

GCOTI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GCOTI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GCOTI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GCOTI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GCOTI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GCOTI (USD)

Berapa nilai GCOTI (GCOTI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GCOTI (GCOTI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GCOTI.

Cek prediksi harga GCOTI sekarang!

Tokenomi GCOTI (GCOTI)

Memahami tokenomi GCOTI (GCOTI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GCOTI sekarang!

Cara membeli GCOTI (GCOTI)

Ingin mengetahui cara membeli GCOTI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GCOTI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GCOTI ke Mata Uang Lokal

1 GCOTI(GCOTI) ke VND
127.62775
1 GCOTI(GCOTI) ke AUD
A$0.007469
1 GCOTI(GCOTI) ke GBP
0.003686
1 GCOTI(GCOTI) ke EUR
0.004171
1 GCOTI(GCOTI) ke USD
$0.00485
1 GCOTI(GCOTI) ke MYR
RM0.020273
1 GCOTI(GCOTI) ke TRY
0.204185
1 GCOTI(GCOTI) ke JPY
¥0.74205
1 GCOTI(GCOTI) ke ARS
ARS$7.0391445
1 GCOTI(GCOTI) ke RUB
0.394014
1 GCOTI(GCOTI) ke INR
0.4300495
1 GCOTI(GCOTI) ke IDR
Rp80.833301
1 GCOTI(GCOTI) ke PHP
0.2862955
1 GCOTI(GCOTI) ke EGP
￡E.0.2293565
1 GCOTI(GCOTI) ke BRL
R$0.025899
1 GCOTI(GCOTI) ke CAD
C$0.0068385
1 GCOTI(GCOTI) ke BDT
0.5917485
1 GCOTI(GCOTI) ke NGN
6.978374
1 GCOTI(GCOTI) ke COP
$18.5823385
1 GCOTI(GCOTI) ke ZAR
R.0.084196
1 GCOTI(GCOTI) ke UAH
0.203991
1 GCOTI(GCOTI) ke TZS
T.Sh.11.91645
1 GCOTI(GCOTI) ke VES
Bs1.08155
1 GCOTI(GCOTI) ke CLP
$4.5687
1 GCOTI(GCOTI) ke PKR
Rs1.370804
1 GCOTI(GCOTI) ke KZT
2.5512455
1 GCOTI(GCOTI) ke THB
฿0.15714
1 GCOTI(GCOTI) ke TWD
NT$0.1503015
1 GCOTI(GCOTI) ke AED
د.إ0.0177995
1 GCOTI(GCOTI) ke CHF
Fr0.00388
1 GCOTI(GCOTI) ke HKD
HK$0.0376845
1 GCOTI(GCOTI) ke AMD
֏1.85464
1 GCOTI(GCOTI) ke MAD
.د.م0.0451535
1 GCOTI(GCOTI) ke MXN
$0.0900645
1 GCOTI(GCOTI) ke SAR
ريال0.0181875
1 GCOTI(GCOTI) ke ETB
Br0.7444265
1 GCOTI(GCOTI) ke KES
KSh0.626329
1 GCOTI(GCOTI) ke JOD
د.أ0.00343865
1 GCOTI(GCOTI) ke PLN
0.0177995
1 GCOTI(GCOTI) ke RON
лв0.02134
1 GCOTI(GCOTI) ke SEK
kr0.046366
1 GCOTI(GCOTI) ke BGN
лв0.0081965
1 GCOTI(GCOTI) ke HUF
Ft1.6215005
1 GCOTI(GCOTI) ke CZK
0.1021895
1 GCOTI(GCOTI) ke KWD
د.ك0.0014841
1 GCOTI(GCOTI) ke ILS
0.0158595
1 GCOTI(GCOTI) ke BOB
Bs0.033465
1 GCOTI(GCOTI) ke AZN
0.008245
1 GCOTI(GCOTI) ke TJS
SM0.044717
1 GCOTI(GCOTI) ke GEL
0.0131435
1 GCOTI(GCOTI) ke AOA
Kz4.42514
1 GCOTI(GCOTI) ke BHD
.د.ب0.0018236
1 GCOTI(GCOTI) ke BMD
$0.00485
1 GCOTI(GCOTI) ke DKK
kr0.031331
1 GCOTI(GCOTI) ke HNL
L0.127458
1 GCOTI(GCOTI) ke MUR
0.2231
1 GCOTI(GCOTI) ke NAD
$0.0842445
1 GCOTI(GCOTI) ke NOK
kr0.04947
1 GCOTI(GCOTI) ke NZD
$0.0085845
1 GCOTI(GCOTI) ke PAB
B/.0.00485
1 GCOTI(GCOTI) ke PGK
K0.0207095
1 GCOTI(GCOTI) ke QAR
ر.ق0.017654
1 GCOTI(GCOTI) ke RSD
дин.0.492275
1 GCOTI(GCOTI) ke UZS
soʻm57.738086
1 GCOTI(GCOTI) ke ALL
L0.4067695
1 GCOTI(GCOTI) ke ANG
ƒ0.0086815
1 GCOTI(GCOTI) ke AWG
ƒ0.00873
1 GCOTI(GCOTI) ke BBD
$0.0097
1 GCOTI(GCOTI) ke BAM
KM0.0081965
1 GCOTI(GCOTI) ke BIF
Fr14.30265
1 GCOTI(GCOTI) ke BND
$0.006305
1 GCOTI(GCOTI) ke BSD
$0.00485
1 GCOTI(GCOTI) ke JMD
$0.7776975
1 GCOTI(GCOTI) ke KHR
19.477891
1 GCOTI(GCOTI) ke KMF
Fr2.07095
1 GCOTI(GCOTI) ke LAK
105.4347805
1 GCOTI(GCOTI) ke LKR
රු1.4786195
1 GCOTI(GCOTI) ke MDL
L0.0829835
1 GCOTI(GCOTI) ke MGA
Ar21.846825
1 GCOTI(GCOTI) ke MOP
P0.0388
1 GCOTI(GCOTI) ke MVR
0.07469
1 GCOTI(GCOTI) ke MWK
MK8.405535
1 GCOTI(GCOTI) ke MZN
MT0.3101575
1 GCOTI(GCOTI) ke NPR
रु0.687245
1 GCOTI(GCOTI) ke PYG
34.3962
1 GCOTI(GCOTI) ke RWF
Fr7.04705
1 GCOTI(GCOTI) ke SBD
$0.039867
1 GCOTI(GCOTI) ke SCR
0.073041
1 GCOTI(GCOTI) ke SRD
$0.186725
1 GCOTI(GCOTI) ke SVC
$0.042389
1 GCOTI(GCOTI) ke SZL
L0.0841475
1 GCOTI(GCOTI) ke TMT
m0.016975
1 GCOTI(GCOTI) ke TND
د.ت0.01435115
1 GCOTI(GCOTI) ke TTD
$0.0328345
1 GCOTI(GCOTI) ke UGX
Sh16.9556
1 GCOTI(GCOTI) ke XAF
Fr2.7548
1 GCOTI(GCOTI) ke XCD
$0.013095
1 GCOTI(GCOTI) ke XOF
Fr2.7548
1 GCOTI(GCOTI) ke XPF
Fr0.49955
1 GCOTI(GCOTI) ke BWP
P0.0652325
1 GCOTI(GCOTI) ke BZD
$0.0097485
1 GCOTI(GCOTI) ke CVE
$0.464824
1 GCOTI(GCOTI) ke DJF
Fr0.8633
1 GCOTI(GCOTI) ke DOP
$0.311855
1 GCOTI(GCOTI) ke DZD
د.ج0.633216
1 GCOTI(GCOTI) ke FJD
$0.011058
1 GCOTI(GCOTI) ke GNF
Fr42.17075
1 GCOTI(GCOTI) ke GTQ
Q0.037151
1 GCOTI(GCOTI) ke GYD
$1.014426
1 GCOTI(GCOTI) ke ISK
kr0.6111

Sumber Daya GCOTI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GCOTI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GCOTI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GCOTI

Berapa nilai GCOTI (GCOTI) hari ini?
Harga live GCOTI dalam USD adalah 0.00485 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GCOTI ke USD saat ini?
Harga GCOTI ke USD saat ini adalah $ 0.00485. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GCOTI?
Kapitalisasi pasar GCOTI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GCOTI?
Suplai beredar GCOTI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GCOTI?
GCOTI mencapai harga ATH sebesar 0.1540755162987332 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GCOTI?
GCOTI mencapai harga ATL 0.003573140491441281 USD.
Berapa volume perdagangan GCOTI?
Volume perdagangan 24 jam live GCOTI adalah $ 96.26 USD.
Akankah harga GCOTI naik lebih tinggi tahun ini?
GCOTI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GCOTI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting GCOTI (GCOTI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

