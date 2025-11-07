Apa yang dimaksud dengan GCOTI (GCOTI)

COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GCOTI Berapa nilai GCOTI (GCOTI) hari ini? Harga live GCOTI dalam USD adalah 0.00485 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GCOTI ke USD saat ini? $ 0.00485 . Cobalah Harga GCOTI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GCOTI? Kapitalisasi pasar GCOTI adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GCOTI? Suplai beredar GCOTI adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GCOTI? GCOTI mencapai harga ATH sebesar 0.1540755162987332 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GCOTI? GCOTI mencapai harga ATL 0.003573140491441281 USD . Berapa volume perdagangan GCOTI? Volume perdagangan 24 jam live GCOTI adalah $ 96.26 USD . Akankah harga GCOTI naik lebih tinggi tahun ini? GCOTI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GCOTI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting GCOTI (GCOTI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

