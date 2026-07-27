Tabel Konversi GAMEE ke Lempira Honduras
Tabel Konversi GMEE ke HNL
Tabel Konversi HNL ke GMEE
- 1 GMEE0.033446 HNL
- 5 GMEE0.167229 HNL
- 10 GMEE0.334459 HNL
- 50 GMEE1.67 HNL
- 100 GMEE3.34 HNL
- 1,000 GMEE33.45 HNL
- 5,000 GMEE167.23 HNL
- 10,000 GMEE334.46 HNL
- 1 HNL29.89 GMEE
- 5 HNL149.4 GMEE
- 10 HNL298.9 GMEE
- 50 HNL1,494 GMEE
- 100 HNL2,989 GMEE
- 1,000 HNL29,899 GMEE
- 5,000 HNL149,495 GMEE
- 10,000 HNL298,990 GMEE
GAMEE (GMEE) saat ini diperdagangkan seharga L 0.033446 HNL , yang mencerminkan perubahan -3.16% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai L1.80M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar L59.00M HNL. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GAMEE Harga khusus dari kami.
46.96B HNL
Suplai Peredaran
1.80M
Volume Trading 24 Jam
59.00M HNL
Kapitalisasi Pasar
-3.16%
Perubahan Harga (1 Hari)
L 0.0013471
High 24 Jam
L 0.0012491
Low 24 Jam
Grafik tren GMEE ke HNL di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GAMEE terhadap HNL. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GAMEE saat ini.
Ringkasan Konversi GMEE ke HNL
Per | 1 GMEE = 0.033446 HNL | 1 HNL = 29.89 GMEE
Kurs untuk 1 GMEE ke HNL hari ini adalah 0.033446 HNL.
Pembelian 5 GMEE akan dikenai biaya 0.167229 HNL, sedangkan 10 GMEE memiliki nilai 0.334459 HNL.
1 HNL dapat di-trade dengan 29.89 GMEE.
50 HNL dapat dikonversi ke 1,494 GMEE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GMEE ke HNL telah berubah sebesar -7.83% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3.16%, sehingga mencapai high senilai 0.035855 HNL dan low senilai 0.033246 HNL.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GMEE adalah 0.042495 HNL yang menunjukkan perubahan -21.30% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GMEE telah berubah sebesar 0.00547761 HNL, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +19.58% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GMEE ke HNL
Dalam 24 jam terakhir, GAMEE (GMEE) telah berfluktuasi antara 0.033246 HNL dan 0.035855 HNL, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.032054 HNL dan high 0.036352 HNL. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GMEE ke HNL secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Low
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Rata-rata
|L 0
|L 0
|L 0
|L 0
|Volatilitas
|+7.44%
|+11.86%
|+31.18%
|+110.65%
|Perubahan
|-4.57%
|-7.69%
|-21.29%
|+17.25%
Prakiraan Harga GAMEE dalam HNL untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga GAMEE dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GMEE ke HNL untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GMEE untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, GAMEE dapat mencapai sekitar L0.035118 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GMEE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GMEE mungkin naik menjadi sekitar L0.040654 HNL, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GAMEE kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan GAMEE
Ringkasan Lempira Honduras
Statistik Pasar GMEE ke HNL
3,180,000,000
ETH
Kurs GMEE ke HNL Saat Ini
Harga live GAMEE (GMEE) hari ini adalah L 0.0334405569778756640856, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GMEE ke HNL saat ini adalah L 0.0334405569778756640856 per GMEE.
Telusuri GAMEE Selengkapnya di MEXC
Lempira Honduras adalah mata uang resmi Honduras, sebuah negara yang terletak di Amerika Tengah. Dinamai menurut seorang pemimpin pribumi abad ke-16 yang berjuang melawan penjajah Spanyol, Lempira merupakan simbol penting dari kebanggaan dan sejarah nasional. Mata uang ini berfungsi sebagai medium pertukaran utama dalam perekonomian negara, memfasilitasi perdagangan dan komersial setiap hari.
Sebagai tulang punggung perekonomian negara, Lempira Honduras digunakan untuk segala jenis transaksi, mulai dari membeli bahan makanan dan membayar tagihan utilitas hingga menetapkan gaji dan menentukan harga properti. Mata uang ini menjadi alat pengukur nilai barang dan jasa yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan, dan individu.
Seperti banyak mata uang fiat lainnya, Lempira Honduras tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya ditentukan oleh stabilitas ekonomi dan kredibilitas pemerintah Honduras. Bank Sentral Honduras bertanggung jawab atas pencetakan Lempira serta pengelolaan pasokannya guna memastikan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Lempira dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut centavo. Koin dan uang kertas diterbitkan dalam berbagai pecahan, sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam transaksi. Di beberapa daerah, terutama di destinasi wisata dan bisnis besar, lazim juga ditemui harga yang ditampilkan dalam bentuk Lempira maupun Dolar AS.
Nilai tukar antara Lempira dengan mata uang lain ditentukan oleh pasar valuta asing, dengan kurs yang fluktuatif berdasarkan faktor-faktor seperti indikator ekonomi, sentimen pasar, dan peristiwa geopolitik. Nilai tukar ini dipantau secara ketat oleh perusahaan dan individu yang terlibat dalam perdagangan atau investasi internasional, karena dapat secara signifikan memengaruhi biaya dan hasil dari aktivitas tersebut.
Singkatnya, Lempira Honduras memegang peranan penting dalam perekonomian Honduras, berfungsi sebagai sarana pertukaran utama sekaligus alat pengukur nilai. Pengelolaannya oleh Bank Sentral Honduras sangat krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan.
Pasangan Perdagangan GMEE yang Tersedia di MEXC
Spot
GMEE/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GMEE, yang mencakup pasar tempat GAMEE dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GMEE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
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GMEE dan HNL dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GAMEE (GMEE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GAMEE
- Harga Saat Ini (USD): $0.0012566
- Perubahan 7 Hari: -7.83%
- Tren 30 Hari: -21.30%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GMEE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke HNL, harga USD GMEE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GMEE] [GMEE ke USD]
Lempira Honduras (HNL) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (HNL/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- HNL yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GMEE yang sama.
- HNL yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs GMEE ke HNL?
Kurs antara GAMEE (GMEE) dan Lempira Honduras (HNL) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GMEE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GMEE ke HNL. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit HNL memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal HNL
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan HNL. Ketika HNL melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GMEE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GAMEE, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GMEE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke HNL.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs GMEE ke HNL di Indonesia?
Kurs GMEE ke HNL di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari GMEE (sering kali dalam HNL) yang dikonversi ke HNL menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs GMEE ke HNL sering berubah di Indonesia?
Kurs GMEE ke HNL sering berubah karena GMEE dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs GMEE ke HNL di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs GMEE ke HNL dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs GMEE ke HNL mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi GMEE ke HNL atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi GMEE ke HNL dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren GMEE terhadap HNL seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs GMEE ke HNL di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan HNL, sehingga memengaruhi kurs meskipun GMEE tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GMEE ke HNL?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs GMEE ke HNL.
Dapatkah saya membandingkan kurs GMEE ke HNL dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GMEE keHNL wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GMEE ke HNL sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga GMEE, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi GMEE ke HNL dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga GMEE ke HNL target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi GMEE dan HNL di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk GMEE dan HNL.
Apa perbedaan antara mengonversi GMEE ke HNL dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara GMEE dan HNL. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah GMEE ke HNL merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga GMEE dalam HNL atau stablecoin. GMEE ke HNL berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs GMEE ke HNL selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. HNL dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GMEE ke HNL yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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