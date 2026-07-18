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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Graph Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Graph Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Graph Token (GRT) Hari Ini

Analisis Teknis Graph Token (GRT) Hari Ini

Halaman Analisis Graph Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GRT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Graph Token di bawah ini.

Perubahan Harga Graph Token (GRT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01571---5.82%-11.94%-36.32%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Graph Token

Indikator Teknikal Graph Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Graph Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 4
Beli 20
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 4Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01569
0.01569
R2
0.01569
0.01568
R1
0.01568
0.01568
PP
0.01568
0.01568
S1
0.01567
0.01567
S2
0.01567
0.01567
S3
0.01566
0.01567

Sinyal Pasar Graph Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.12M
$6.94 M
$7.05 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.42 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.43 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.45 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.45 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Graph Token

Aliran Masuk BersihHarga GRTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.02
2026-07-27-$0.17 M0.02
2026-07-26$0.00 M0.02
2026-07-25-$0.02 M0.02
2026-07-24-$0.05 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Graph Token Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Graph Token (GRT) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Graph Token secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
GRT/USDT
$0.01572
$0.01572$0.01572
0.00%
0.00% (USDT)
GRT/USDC
$0.01572
$0.01572$0.01572
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 GRT = 0.0157 USD

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