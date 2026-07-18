Analisis Teknis Graph Token (GRT) Hari Ini Halaman Analisis Graph Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari GRT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Graph Token di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Graph Token (GRT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01571 -- -5.82% -11.94% -36.32%

Indikator Teknikal Graph Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Graph Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 4 Beli 20 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 4 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01569 0.01569 R2 0.01569 0.01568 R1 0.01568 0.01568 PP 0.01568 0.01568 S1 0.01567 0.01567 S2 0.01567 0.01567 S3 0.01566 0.01567

Sinyal Pasar Graph Token Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.12M $6.94 M $7.05 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.42 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.43 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $1.45 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.45 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Graph Token Aliran Masuk Bersih Harga GRTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.02 2026-07-27 -$0.17 M 0.02 2026-07-26 $0.00 M 0.02 2026-07-25 -$0.02 M 0.02 2026-07-24 -$0.05 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Graph Token (GRT) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Graph Token secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam GRT / USDT $0.01572 $0.01572 $0.01572 0.00% 0.00% (USDT) Trade GRT / USDC $0.01572 $0.01572 $0.01572 0.00% 0.00% (USDT) Trade