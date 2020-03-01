Analisis Teknis HIVE (HIVE) Hari Ini Halaman Analisis HIVE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HIVE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis HIVE di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga HIVE (HIVE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04525 -- -6.30% -10.03% -25.65%

Indikator Teknikal HIVE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari HIVE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 5 Beli 13 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 10 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 4 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04517 0.04516 R2 0.04516 0.04516 R1 0.04516 0.04516 PP 0.04515 0.04515 S1 0.04515 0.04515 S2 0.04514 0.04515 S3 0.04514 0.04514

Sinyal Pasar HIVE Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $1.65 M $1.68 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal HIVE Aliran Masuk Bersih Harga HIVEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.05 2026-07-27 -$0.02 M 0.04 2026-07-26 $0.03 M 0.05 2026-07-25 $0.02 M 0.05 2026-07-24 $0.01 M 0.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar HIVE (HIVE) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume HIVE secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam HIVE / USDT $0.04522 $0.04522 $0.04522 0.00% 0.00% (USDT) Trade HIVE / USDC $0.04523 $0.04523 $0.04523 0.00% 0.00% (USDT) Trade