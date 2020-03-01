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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang HIVE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang HIVE, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis HIVE (HIVE) Hari Ini

Analisis Teknis HIVE (HIVE) Hari Ini

Halaman Analisis HIVE menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari HIVE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis HIVE di bawah ini.

Perubahan Harga HIVE (HIVE)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04525---6.30%-10.03%-25.65%
Ketahui selengkapnya tentang Harga HIVE

Indikator Teknikal HIVE

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari HIVE di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 5
Beli 13
Moving Averages:BeliJual 3Netral 1Beli 10
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 4Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04517
0.04516
R2
0.04516
0.04516
R1
0.04516
0.04516
PP
0.04515
0.04515
S1
0.04515
0.04515
S2
0.04514
0.04515
S3
0.04514
0.04514

Sinyal Pasar HIVE

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.03M
$1.65 M
$1.68 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal HIVE

Aliran Masuk BersihHarga HIVEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.05
2026-07-27-$0.02 M0.04
2026-07-26$0.03 M0.05
2026-07-25$0.02 M0.05
2026-07-24$0.01 M0.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi HIVE Selengkapnya

Perdagangkan Pasar HIVE (HIVE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume HIVE secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
HIVE/USDT
$0.04522
$0.04522$0.04522
0.00%
0.00% (USDT)
HIVE/USDC
$0.04523
$0.04523$0.04523
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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HIVE
USD
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1 HIVE = 0.04525 USD

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