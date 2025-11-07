BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Holo Token hari ini adalah 0.0005819 USD. Lacak informasi harga aktual HOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Holo Token hari ini adalah 0.0005819 USD. Lacak informasi harga aktual HOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOT

Info Harga HOT

Penjelasan HOT

Whitepaper HOT

Situs Web Resmi HOT

Tokenomi HOT

Prakiraan Harga HOT

Riwayat HOT

Panduan Membeli HOT

Konverter HOT ke Mata Uang Fiat

Spot HOT

Futures USDT-M HOT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Holo Token

Harga Holo Token(HOT)

Harga Live 1 HOT ke USD:

$0.0005771
$0.0005771$0.0005771
+4.15%1D
USD
Grafik Harga Live Holo Token (HOT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:06 (UTC+8)

Informasi Harga Holo Token (HOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0005468
$ 0.0005468$ 0.0005468
Low 24 Jam
$ 0.0006441
$ 0.0006441$ 0.0006441
High 24 Jam

$ 0.0005468
$ 0.0005468$ 0.0005468

$ 0.0006441
$ 0.0006441$ 0.0006441

$ 0.03156761
$ 0.03156761$ 0.03156761

$ 0.000218929983954
$ 0.000218929983954$ 0.000218929983954

-0.55%

+4.15%

-5.43%

-5.43%

Harga aktual Holo Token (HOT) adalah $ 0.0005819. Selama 24 jam terakhir, HOT diperdagangkan antara low $ 0.0005468 dan high $ 0.0006441, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOT adalah $ 0.03156761, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000218929983954.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOT telah berubah sebesar -0.55% selama 1 jam terakhir, +4.15% selama 24 jam, dan -5.43% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Holo Token (HOT)

No.305

$ 101.90M
$ 101.90M$ 101.90M

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

$ 103.36M
$ 103.36M$ 103.36M

175.12B
175.12B 175.12B

--
----

177,619,433,541.14133
177,619,433,541.14133 177,619,433,541.14133

ETH

Kapitalisasi Pasar Holo Token saat ini adalah $ 101.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.46M. Suplai beredar HOT adalah 175.12B, dan total suplainya sebesar 177619433541.14133. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 103.36M.

Riwayat Harga Holo Token (HOT) USD

Pantau perubahan harga Holo Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000022995+4.15%
30 Days$ -0.0002853-32.90%
60 Hari$ -0.0003562-37.98%
90 Hari$ -0.0004355-42.81%
Perubahan Harga Holo Token Hari Ini

Hari ini, HOT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000022995 (+4.15%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Holo Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0002853 (-32.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Holo Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HOT terlihat mengalami perubahan $ -0.0003562 (-37.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Holo Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0004355 (-42.81%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Holo Token (HOT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Holo Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Holo Token (HOT)

Hydro (HOT) adalah Protokol Berbagi Jaringan Pertukaran Terdesentralisasi Hibrida Generasi Berikutnya. Hydro mendefinisikan kembali aturan eksekusi perintah pertukaran yang terdesentralisasi dan menyediakan mekanisme yang cocok untuk berbagi pesanan. Hydro memelopori mekanisme 'Federated Liquidity Pools' (FLP) untuk mendorong pertukaran yang terdesentralisasi untuk bergabung. Opsi dapat menjadi anggota kumpulan aliran bersama melalui Bukti Pasak. Sebaliknya, dengan menyediakan likuiditas, sistem akan mengembalikan HOT sebagai insentif.

Holo Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Holo Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HOT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Holo Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Holo Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Holo Token (USD)

Berapa nilai Holo Token (HOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Holo Token (HOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Holo Token.

Cek prediksi harga Holo Token sekarang!

Tokenomi Holo Token (HOT)

Memahami tokenomi Holo Token (HOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOT sekarang!

Cara membeli Holo Token (HOT)

Ingin mengetahui cara membeli Holo Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Holo Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOT ke Mata Uang Lokal

1 Holo Token(HOT) ke VND
15.3126985
1 Holo Token(HOT) ke AUD
A$0.000896126
1 Holo Token(HOT) ke GBP
0.000442244
1 Holo Token(HOT) ke EUR
0.000500434
1 Holo Token(HOT) ke USD
$0.0005819
1 Holo Token(HOT) ke MYR
RM0.002432342
1 Holo Token(HOT) ke TRY
0.024550361
1 Holo Token(HOT) ke JPY
¥0.0884488
1 Holo Token(HOT) ke ARS
ARS$0.844552203
1 Holo Token(HOT) ke RUB
0.047273556
1 Holo Token(HOT) ke INR
0.051597073
1 Holo Token(HOT) ke IDR
Rp9.698329454
1 Holo Token(HOT) ke PHP
0.034343738
1 Holo Token(HOT) ke EGP
￡E.0.02752387
1 Holo Token(HOT) ke BRL
R$0.003113165
1 Holo Token(HOT) ke CAD
C$0.000820479
1 Holo Token(HOT) ke BDT
0.070997619
1 Holo Token(HOT) ke NGN
0.837260996
1 Holo Token(HOT) ke COP
$2.229497479
1 Holo Token(HOT) ke ZAR
R.0.010107603
1 Holo Token(HOT) ke UAH
0.024474714
1 Holo Token(HOT) ke TZS
T.Sh.1.4297283
1 Holo Token(HOT) ke VES
Bs0.1320913
1 Holo Token(HOT) ke CLP
$0.5487317
1 Holo Token(HOT) ke PKR
Rs0.164468216
1 Holo Token(HOT) ke KZT
0.306096857
1 Holo Token(HOT) ke THB
฿0.01885356
1 Holo Token(HOT) ke TWD
NT$0.018033081
1 Holo Token(HOT) ke AED
د.إ0.002135573
1 Holo Token(HOT) ke CHF
Fr0.00046552
1 Holo Token(HOT) ke HKD
HK$0.004521363
1 Holo Token(HOT) ke AMD
֏0.22251856
1 Holo Token(HOT) ke MAD
.د.م0.00541167
1 Holo Token(HOT) ke MXN
$0.010805883
1 Holo Token(HOT) ke SAR
ريال0.002182125
1 Holo Token(HOT) ke ETB
Br0.089548591
1 Holo Token(HOT) ke KES
KSh0.075158204
1 Holo Token(HOT) ke JOD
د.أ0.0004125671
1 Holo Token(HOT) ke PLN
0.002135573
1 Holo Token(HOT) ke RON
лв0.00256036
1 Holo Token(HOT) ke SEK
kr0.005568783
1 Holo Token(HOT) ke BGN
лв0.000983411
1 Holo Token(HOT) ke HUF
Ft0.194546627
1 Holo Token(HOT) ke CZK
0.012254814
1 Holo Token(HOT) ke KWD
د.ك0.0001780614
1 Holo Token(HOT) ke ILS
0.001902813
1 Holo Token(HOT) ke BOB
Bs0.00401511
1 Holo Token(HOT) ke AZN
0.00098923
1 Holo Token(HOT) ke TJS
SM0.005365118
1 Holo Token(HOT) ke GEL
0.001576949
1 Holo Token(HOT) ke AOA
Kz0.533363721
1 Holo Token(HOT) ke BHD
.د.ب0.0002187944
1 Holo Token(HOT) ke BMD
$0.0005819
1 Holo Token(HOT) ke DKK
kr0.003759074
1 Holo Token(HOT) ke HNL
L0.015327246
1 Holo Token(HOT) ke MUR
0.0267674
1 Holo Token(HOT) ke NAD
$0.010107603
1 Holo Token(HOT) ke NOK
kr0.005929561
1 Holo Token(HOT) ke NZD
$0.001029963
1 Holo Token(HOT) ke PAB
B/.0.0005819
1 Holo Token(HOT) ke PGK
K0.00244398
1 Holo Token(HOT) ke QAR
ر.ق0.002118116
1 Holo Token(HOT) ke RSD
дин.0.059045393
1 Holo Token(HOT) ke UZS
soʻm7.010841761
1 Holo Token(HOT) ke ALL
L0.048792315
1 Holo Token(HOT) ke ANG
ƒ0.001041601
1 Holo Token(HOT) ke AWG
ƒ0.00104742
1 Holo Token(HOT) ke BBD
$0.0011638
1 Holo Token(HOT) ke BAM
KM0.000983411
1 Holo Token(HOT) ke BIF
Fr1.7160231
1 Holo Token(HOT) ke BND
$0.00075647
1 Holo Token(HOT) ke BSD
$0.0005819
1 Holo Token(HOT) ke JMD
$0.093307665
1 Holo Token(HOT) ke KHR
2.336945314
1 Holo Token(HOT) ke KMF
Fr0.244398
1 Holo Token(HOT) ke LAK
12.649999747
1 Holo Token(HOT) ke LKR
රු0.177403853
1 Holo Token(HOT) ke MDL
L0.0098923
1 Holo Token(HOT) ke MGA
Ar2.62116855
1 Holo Token(HOT) ke MOP
P0.0046552
1 Holo Token(HOT) ke MVR
0.00896126
1 Holo Token(HOT) ke MWK
MK1.010242409
1 Holo Token(HOT) ke MZN
MT0.037212505
1 Holo Token(HOT) ke NPR
रु0.08245523
1 Holo Token(HOT) ke PYG
4.1268348
1 Holo Token(HOT) ke RWF
Fr0.8443369
1 Holo Token(HOT) ke SBD
$0.004789037
1 Holo Token(HOT) ke SCR
0.008757595
1 Holo Token(HOT) ke SRD
$0.02240315
1 Holo Token(HOT) ke SVC
$0.005085806
1 Holo Token(HOT) ke SZL
L0.010101784
1 Holo Token(HOT) ke TMT
m0.00203665
1 Holo Token(HOT) ke TND
د.ت0.0017218421
1 Holo Token(HOT) ke TTD
$0.003939463
1 Holo Token(HOT) ke UGX
Sh2.0343224
1 Holo Token(HOT) ke XAF
Fr0.3299373
1 Holo Token(HOT) ke XCD
$0.00157113
1 Holo Token(HOT) ke XOF
Fr0.3299373
1 Holo Token(HOT) ke XPF
Fr0.0599357
1 Holo Token(HOT) ke BWP
P0.007826555
1 Holo Token(HOT) ke BZD
$0.001169619
1 Holo Token(HOT) ke CVE
$0.055769296
1 Holo Token(HOT) ke DJF
Fr0.1029963
1 Holo Token(HOT) ke DOP
$0.037421989
1 Holo Token(HOT) ke DZD
د.ج0.075972864
1 Holo Token(HOT) ke FJD
$0.001326732
1 Holo Token(HOT) ke GNF
Fr5.0596205
1 Holo Token(HOT) ke GTQ
Q0.004457354
1 Holo Token(HOT) ke GYD
$0.121710204
1 Holo Token(HOT) ke ISK
kr0.0733194

Sumber Daya Holo Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Holo Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Holo Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Holo Token

Berapa nilai Holo Token (HOT) hari ini?
Harga live HOT dalam USD adalah 0.0005819 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOT ke USD saat ini?
Harga HOT ke USD saat ini adalah $ 0.0005819. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Holo Token?
Kapitalisasi pasar HOT adalah $ 101.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOT?
Suplai beredar HOT adalah 175.12B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOT?
HOT mencapai harga ATH sebesar 0.03156761 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOT?
HOT mencapai harga ATL 0.000218929983954 USD.
Berapa volume perdagangan HOT?
Volume perdagangan 24 jam live HOT adalah $ 1.46M USD.
Akankah harga HOT naik lebih tinggi tahun ini?
HOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:33:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Holo Token (HOT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HOT ke USD

Jumlah

HOT
HOT
USD
USD

1 HOT = 0.0005819 USD

Perdagangkan HOT

HOT/USDT
$0.0005771
$0.0005771$0.0005771
+4.24%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,222.26
$101,222.26$101,222.26

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.58
$3,296.58$3,296.58

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.08
$154.08$154.08

-1.18%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0757
$1.0757$1.0757

+25.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,222.26
$101,222.26$101,222.26

-0.76%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,296.58
$3,296.58$3,296.58

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.08
$154.08$154.08

-1.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2021
$2.2021$2.2021

-1.44%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0039
$1.0039$1.0039

-1.20%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0484
$0.0484$0.0484

-3.20%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004030
$0.0004030$0.0004030

+168.66%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012671
$0.012671$0.012671

+1,167.10%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.210
$4.210$4.210

+321.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008004
$0.008004$0.008004

+275.07%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001863
$0.001863$0.001863

+71.23%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002413
$0.0000002413$0.0000002413

+60.86%