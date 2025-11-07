Apa yang dimaksud dengan Holo Token (HOT)

Hydro (HOT) adalah Protokol Berbagi Jaringan Pertukaran Terdesentralisasi Hibrida Generasi Berikutnya. Hydro mendefinisikan kembali aturan eksekusi perintah pertukaran yang terdesentralisasi dan menyediakan mekanisme yang cocok untuk berbagi pesanan. Hydro memelopori mekanisme 'Federated Liquidity Pools' (FLP) untuk mendorong pertukaran yang terdesentralisasi untuk bergabung. Opsi dapat menjadi anggota kumpulan aliran bersama melalui Bukti Pasak. Sebaliknya, dengan menyediakan likuiditas, sistem akan mengembalikan HOT sebagai insentif.

Tokenomi Holo Token (HOT)

Memahami tokenomi Holo Token (HOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOT sekarang!

Sumber Daya Holo Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Holo Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Holo Token Berapa nilai Holo Token (HOT) hari ini? Harga live HOT dalam USD adalah 0.0005819 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HOT ke USD saat ini? $ 0.0005819 . Cobalah Harga HOT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Holo Token? Kapitalisasi pasar HOT adalah $ 101.90M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HOT? Suplai beredar HOT adalah 175.12B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HOT? HOT mencapai harga ATH sebesar 0.03156761 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HOT? HOT mencapai harga ATL 0.000218929983954 USD . Berapa volume perdagangan HOT? Volume perdagangan 24 jam live HOT adalah $ 1.46M USD . Akankah harga HOT naik lebih tinggi tahun ini? HOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

